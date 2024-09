Verdiana Zangaro da Amici di Maria De Filippi a Tale e Quale Show 2024. Non è la prima volta che un ex concorrente del talent show più seguito della tv italiana approda nel varietà campione d’ascolti condotto da Carlo Conti su Rai1. Quest’anno a rappresentare la quota “Amici” c’è proprio Verdiana che ancora oggi ha bellissimi ricordi di quell’esperienza: “ho un bellissimo ricordo. E’ stata un’esperienza meravigliosa, lunga perché dura tanti mesi, un modo per mettersi alla prova e crescere. Ho fatto dei duetti meravigliosi e poi ho avuto la fortuna di arrivare anche in finale”.

Sulla nuova avventura televisiva, la cantante non ha nascosto di essere al settimo cielo intervistata ai microfoni di SuperGuida TV: “sono molto felice, è un’esperienza assolutamente nuova per me, E’ una bella sfida, mi piace mettermi alla prova”. Infine sulle imitazioni ha dei piccoli desideri: “vorrei imitare Whitney Houston, Mariah Carey, Celine Dion, Cristina Aguilera e tra le cantanti italiane Giorgia, Elisa”.

Verdiana Zangaro sarà Arisa a Tale e Quale Show 2024

Durante la prima puntata di Tale e Quale Show 2024, Verdiana Zangaro dovrà calarsi nei panni di Arisa, la cantante di tantissime canzoni di successo e vincitrice del Festival di Sanremo. Non è ancora stato comunicato il brano prescelto, ma sono alte le probabilità che la scelta possa ricadere su “La notte”, una delle ballad più belle degli ultimi 20 anni. Un pezzo raffinato, una perla di rara bellezza impreziosito dalla voce cristallina di Arisa che questa sera sarà imitata dalla giovane Verdiana Zangaro, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi.

I presupposti per una grande performance ci sono tutti, visto che Verdiana è vocalmente forte ed è molto intensa anche nell’interpretazione. Riuscirà la cantante a convincere sin da subito la giuria del programma e il pubblico da casa conquistando la vittoria della prima puntata?