Lo studio de La Volta Buona oggi ha accolto una delle concorrenti di Tale e Quale Show 2024, ma soprattutto l’attuale capolista del talent: Verdiana Zangaro. L’abbiamo conosciuta ad Amici da giovanissima ed oggi la sua voce è ancora più potente e sempre capace di emozionare. La passione per la musica l’accompagna fin da bambina e proprio dagli esordi in tv in tenera età è partito il suo racconto nello studio di Caterina Balivo. “Ho avuto il privilegio di conoscere Raffaella Carrà e di fare un duetto con una delle mie icone, Giorgia”.

Ma la vera ‘volta buona’ di Verdiana Zangaro è stata Claudio Baglioni ed è lei stessa a spiegare il perchè: “Avevo 3 anni e mezzo e la prima canzone che ho cantato davanti ad un pubblico è stata ‘Questo piccolo grande amore’. Era un concorso di beneficenza”. Questa la prima vera esibizione della cantante che di fatto ha aperto la strada della sua passione e dei suoi successi.

Verdiana Zangaro – sempre a La Volta Buona – si è poi lasciata andare alle lacrime di commozione quando, parlando del papà, ha ricevuto un tenero e affettuoso messaggio. “Mio padre è sempre stato una mia fonte di ispirazione, abbiamo condiviso insieme questa mia grande passione”, queste le parole della cantante poi colta di sorpresa dal videomessaggio del papà: “Sono sempre stato orgoglioso di te, innamorato delle tue qualità umane e vocali; io però voglio fare solo quello, il papà, rimanendo dietro le quinte come lo sono sempre stato. Ti voglio un mondo di bene”.

In lacrime Verdiana Zangaro ha dunque aggiunto ulteriori parole al miele non solo per il papà ma per la sua famiglia in generale: “Il nostro è un rapporto speciale, quando vedo questi messaggi mi passano tutti gli anni insieme, di quando ero bambina; quando papà mi accompagnava a Bravo Bravissimo… Tanti sacrifici fatti per sostenere questa mia passione, non è stato facile; è importante avere una famiglia che ti sostiene in una passione come la musica”.