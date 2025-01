Veronica Fedele e Michele Longobardi si sono parlati dopo Uomini e donne

L’addio di Michele Longobardi a Uomini e donne ha sollevato un polverone non indifferente nelle scorse ore, con il tronista uscito di scena, cacciato dalla produzione dopo le scoperte fatte. La ex corteggiatrice di Michele Longobardi, Veronica Fedele, ha rotto il silenzio nelle scorse ore riguardo al rapporto con il ragazzo, che si è rivelato doppiogiochista e per questo ha profondamente deluso non solo Veronica ma anche Amal Kamal. Circa due settimane dopo l’ultima registrazione, Veronica Fedele ha ricevuto un tentativo di chiarimento da parte dell’uomo, che ha posto le sue scuse per quanto accaduto: “Ci siamo scambiati alcuni messaggi, inizialmente non volevo sentirlo ma poi mi ha pregato di ascoltarlo e mi ha detto che sarebbe anche stato disposto a vederci”.

Fabrizio Corona e le prime foto con il figlio Thiago e la compagna Sara Barbieri/ Lui: "È un dono magnifico"

“A quel punto io ho continuato a dirgli che se le sue scuse fossero state reali non avrebbe mai pensato neanche di chiedermele” ha spiegato Veronica Fedele in una intervista concessa a Fanpage. Dopo tra i due sarebbe nata una nuova chat, e poi infine una forte litigata, con Veronica Fedele che ha ammesso riguardo a Michele Longobardi di averlo bloccato su Whatsapp, senza però svelare nel dettaglio i motivi.

Malattia Giovanni Ciacci: "Fuori da tv perché sieropositivo"/ "Dopo GF attacchi di panico e brutti pensieri"

Veronica Fedele ha bloccato Michele Longobardi: “Discussione molto accesa”

La tensione tra Veronica Fedele e Michele Longobardi è proseguita in una chat sui social, che sarebbe poi sfociata nell’estremo gesto da parte del ragazzo: “Non mi sento di parlarne nel dettaglio, ma c’è stata una discussione molto accesa.

Posso però dire che è stato un litigio forte, per cui nutro ancora tanta delusione e rabbia nei suoi confronti, perché si è comportato male con me. Non voglio più avere nulla a che fare con questa persona” ha tuonato la ragazza in una intervista concessa tra le colonne di Fanpage. Difficile, se non impossibile, che i due trovino dei margini per riconciliare la frattura che si è venuta a creare negli ultimi giorni.

Roberta Volpicella, chi è la compagna di Simone Montedoro/ "Abbiamo firmato un patto d'amore..."