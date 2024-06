Video/ Albania Spagna (0-1) gol e highlights: a segno Ferran Torres! (EURO 2024, 24 giugno)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ALBANIA SPAGNA: LA SINTESI

Alla Merkur Spiel-Arena di Dusseldorf, nella terza nonché ultima giornata della fase a gironi del gruppo B degli Europei 2024, la Spagna ha vinto di misura contro l’Albania, chiudendo in testa alla classifica a punteggio pieno: alla Roja è stato sufficiente un gol, come si vede nelle immagini video degli highlights, per portare a casa un successo che proietta gli spagnoli verso gli ottavi di finale da favorita del torneo. Nessun avversario infatti finora è riuscito a mettere in difficoltà la compagine del c.t. Ivan De La Fuente, scesa in campo in questa occasione con le seconde linee: prima aveva messo ko Italia (1-0) e Croazia (3-0).

Nella partita tra Albania e Spagna sono bastati meno di quindici minuti per sbloccare il punteggio. L’azione del gol è nata da una giocata di Dani Olmo che è riuscito a servire al meglio Ferran Torres, che si è inserito con precisione in area e col sinistro ha battuto il portiere avversario Strakosha mettendo il pallone sul primo palo. Con lo scorrere del cronometro la Roja ha cercato di conquistare il raddoppio con una conclusione dalla distanza a incrociare di Dani Olmo prima e poi con un colpo di testa di Ferran Torres di poco alto. Dall’altra parte il più pericoloso è stato sicuramente Asllani, che per ben due volte coi suoi tiri ha costretto Raya a una parata in tuffo, che ha contribuito a mantenere il risultato favorevole agli spagnoli.

Non sono mancati da parte del direttore di gara, lo svedese Nyberg, i cartellini gialli nel corso della gara di Dusseldorf. A entrare nel taccuino dei cattivi per la Spagna il solo Vivian, che dovrà stare attento per i prossimi appuntamenti; lista più lunga invece per l’Albania, con ammonizioni per Bajrami e Berisha, ma poco conta dato che la Nazionale è eliminata dagli Europei 2024. La Roja invece attende di scoprire quale sarà il suo avversario agli ottavi.

