VIDEO ALCIONE MILANO LUMEZZANE, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni l’Alcione Milano ha la meglio sul Lumezzane per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli arancioni inziano la partita nel migliore dei modi riuscendo infatti a sbloccare il punteggio immediatamente al 7′ per merito del gol siglato da Bagatti, bravo a capitalizzare l’assist offertogli dal suo compagno Bonaiti.

I minuti passano e gli uomini del tecnico Cusatis continuano a tenere il piede sull’acceleratore fallendo un’ottima opportunità per siglare la rete del raddoppio quando Marconi, da posizione favorevole, manda la sfera alta sopra la traversa. Nel secondo tempo gli orange sono sempre padroni della situazione sebbene manchino un’altra occasione interessante con Chierichetti intorno al 52′.

Nel finale i valgobbini tentano di combinare qualcosa senza comunque andare oltre alla conclusione deviata di Taugourdeau del 66′. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Niccolò Turrini, proveniente dalla sezione di Firenze, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Dimarco all’85’ e Bright al 90’+4′ da un lato, Iori al 25′, Taugourdeau al 90′ e Moscati al 90’+4′ dall’altro.

I tre punti conquistati sul proprio campo in quest’undicesima giornata di campionato permettono all’Alcione Milano di salire a quota 22 nella classifica del girone A della Serie C mentre il Lumezzane non si muove, rimanendo fermo a 18 punti.

VIDEO ALCIONE MILANO LUMEZZANE: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS