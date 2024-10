VIDEO ATALANTA VERONA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Al Gewiss Stadium l’Atalanta annichilisce l’Hellas Verona vincendo per 6 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i nerazzurri prendono immediatamente in mano il controllo delle operazioni riuscendo infatti, dopo un tiro impreciso di Kolasinac in avvio al 3′, a sbloccare il punteggio già intorno al 6′ per merito della rete segnata dal capitano De Roon, su assist di Lookman.

Mario Balotelli al Genoa: attesa la firma/ Calciomercato news: spunta una clausola particolare

Gli uomini di mister Gasperini non si fermano e raddoppiano subito al 9′ con il gol trovato da Retegui. Pure De Ketelaere si unisce alla festa andando in rete al 14′ con con l’aiuto di uno scatenato Lookman, capace poi di siglare una doppietta personale tra il 28′ ed il 34′, in quest’ultimo caso sfruttando il favore tornatogli dallo stesso De Ketelaere. I gialloblu cercano quindi di reagire ed approfittano di un momento di distensione avversario per accorciare le distanze al 41′ con un gran gol realizzato da Sarr, su assist di Belahyane.

Video Torino Como (1-0)/ Gol e highlights: la decide Njie (Serie A 25 ottobre 2024)

Nel secondo tempo il copione del match si ripete rispetto a quanto ammirato poco prima ed il colpo di testa di Livramento per i veneti finisce alto sopra la traversa al 47′. I bergamaschi centrano pure la traversa col solito Lookman al 54′ ed è quindi Retegui a chiudere i conti in modo definitivo completando anche lui una doppietta sul nuovo assist vincente di De Ketelaere al 58′. Nel finale la squadra di mister Zanetti si rifa vedere con Sarr al 73′ e Pasalic, sul fronte opposto al 78′, non è più fortunato. All’84’ Carnesecchi dice di no ad un tentativo di Dani Silva.

Diretta/ Atalanta Verona (risultato finale 6-1): Carnesecchi blinda il punteggio! (Serie A, 26 ottobre 2024)

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Ermanno Feliciani, proveniente dalla sezione di Teramo, ha estratto il cartellino giallo volte ammonendo rispettivamente da un lato, Bradaric al 16′ dall’altro. I tre punti conquistati sul proprio campo in questa nona giornata di campionato all’Atalanta di portarsi a quota 16 nella classifica della Serie A mentre l’Hellas Verona resta fermo a 9 punti.

VIDEO ATALANTA VERONA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS