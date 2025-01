VIDEO E HIGHLIGHTS CESENA CITTADELLA, SINTESI

Cesena Cittadella si evolve nel rimo tempo proprio come potevamo aspettarci, ma mancano però i gol in questa prima frazione di gioco. Questo perché la squadra ospite almeno in questo primo tempo riesce bene a difendere dentro l’area avversaria, rendendo ostica la situazione per il Cesena che comunque cu prova. Il primo ad impensierire la porta è stato Caio, ma difficilmente il ragazzo è riuscito a tirare con convenzione verso la porta.

Video Venezia Inter (0-1)/ Gol e highlights: decide una rete di Darmian! (Serie A, 12 gennaio 2025)

Poi viene il turno di Mangraviti, dal video alla fine di questo articolo si vede bene come il centrocampista si sposta andando a rompere la linea verso il centro e crea dunque una bella occasione che però poi non viene sfruttata perché il giocatore viene ben marcato dentro l’area. Ma il secondo tempo, come d’altronde tutta la Serie B, lascia sempre sorprese.

Video Genoa Parma (1-0)/ Gol e highlights del match: decisivo Frendrup (Serie A, 12 gennaio 2025)

VIDEO CESENA CITTADELLA, IL SECONDO TEMPO

Il match tra Cesena e Cittadella termina 0-0, con entrambe le squadre che lottano intensamente ma non riescono a sbloccare il risultato. I bianconeri, padroni di casa, hanno avuto il controllo del gioco, cercando di creare occasioni attraverso il pressing alto e il gioco sulle fasce. Caio è stato particolarmente attivo, riuscendo a inserirsi in area ma senza riuscire a trovare la conclusione giusta. Mangraviti ha avuto qualche opportunità, ma la difesa del Cittadella ha saputo contenere i suoi tentativi.

Gli ospiti, dal canto loro, hanno tentato di rispondere con rapide ripartenze, ma la difesa cesenate è stata solida. Il primo tempo è stato caratterizzato da un predominio territoriale del Cesena, ma senza occasioni realmente pericolose. La ripresa ha visto un Cittadella più propositivo, ma anche in questo caso, nessuna delle due squadre è riuscita a concretizzare le opportunità, concludendo così la partita sullo 0-0.

Video Palermo Modena (2-0)/ Gol e highlights: show in rosanero (Seria B, 12 gennaio 2025)

VIDEO CESENA CITTADELLA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS