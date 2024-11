DIRETTA COMO FIORENTINA, PALLADINO VUOLE IL PRIMO POSTO

In campo alle 15,00 di domenica 24 novembre 2024 ci sarà anche la diretta Como Fiorentina valida per la tredicesima giornata di Serie A. Ad affrontarsi saranno due squadre che fanno del gioco offensivo il loro punto di forza e potrebbero far divertire il pubblico presente sul Lago.

Momento di difficoltà per il Como di Fabregas che non vince da sei partite e si trova fermo in quindicesima posizione con diversi infortuni che hanno dimezzato il centrocampo. Decisamente meglio la Fiorentina che è ad un punto dal primo posto dopo il 3 a 1 contro il Verona e non perde in campionato dalla quarta giornata.

DIRETTA COMO FIORENTINA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Como Fiorentina in streaming video verrà trasmessa in esclusiva da DAZN che detiene i diritti della Serie A. Per non perdervi questa partita, inoltre, potrete anche seguire la nostra diretta testuale che vi racconterà lo svolgimento e le azioni salienti attraverso aggiornamenti costanti.

COMO FIORENTINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo anche all’interessante analisi delle probabili formazioni della partita tra due squadre ricche di talento. Il Como di Fabregas dovrebbe rivedere Reina tra i pali con una difesa a quattro formata da Alberto Moreno, Dossena, Kempf e Van Der Brempt. Braunoder dovrebbe recuperare per formare la coppia in mediana con Engelhardt a sostegno di un Nico Paz che agirà da trequartista. Fadera e Strefezza agiranno sugli esterni con Cutrone unica punta e capitano.

Gudmundsson proverà a recuperare per questa trasferta ma la Fiorentina di Palladino è comunque pronta a scendere in campo con il suo solito 4-2-3-1. De Gea sarà il portiere con Gosens, Comuzzo, Ranieri e Dodo a formare la linea difensiva. Adli e Bove giocheranno a centrocampo con Beltran più avanzato ma chiamato a fare da raccordo tra attacco e mediana. Sottil e Colpani saranno i due esterni mentre l’unica punta è un Kean in grande forma e reduce da una tripletta.

COMO FIORENTINA, LE QUOTE

Prima di scendere in campo con la diretta Como Fiorentina andiamo a vedere le quote proposte da Bet365 per questa sfida. I comaschi sono sfavoriti nonostante il fattore campo e il loro 1 è quotato a 3,20 contro il 2 per i viola 2,38 e il pareggio X a 3,10.