VIDEO EMPOLI VERONA PRIMAVERA (2-0), GOL E HIGHLIGHTS: LA PARTITA

Video Empoli Verona Primavera, gol e highlights: servono due reti nel finale del subentrante Monaco per spezzare l’equilibrio nella sfida del “Centro Sportivo” di Petroio nella quinta giornata del massimo torneo giovanile. Il 2-0 tutto sommato meritato, ma raggiunto con estrema fatica, dell’undici guidato da Alessandro Birindelli contro i pari età scaligeri è maturato infatti solamente al minuto 78 quando l’attaccante che ha sostituito il guizzante Akpa-Chuckwu (più volte vicino al gol ma frustrato dalla grande prova del numero uno ospite, Magro) era bravo a ribadire in rete l’ennesima respinta del portiere dell’Hellas su tiro di El Biache. Poi, all’89’, concedeva pure il bis sfruttando il grave errore di Philippe che gli spalancava l’autostrada per il raddoppio.

Gara a senso unico, o quasi, Empoli Verona Primavera dato che già nel primo tempo tutte le occasioni erano state per i toscani: due in avvio per Akpa-Chukwu, poi il palo di El Biache (20′), la rete annullata per offside a Popov poco dopo e la terza chance per l’attaccante belga al 36′. Stesso copione nella ripresa e col ‘rosso’ ingenuo a Cissè che lasciava i gialloblu in 10 e sembrava il preludio a una vittoria facile: e invece bisognava attendere l’ingresso di Monaco, dopo i miracoli di Magro e un brivido portato alla porta azzurra da Agbonifo, per tirare un sospiro di sollievo. Prima vittoria stagionale per l’Empoli che sale a quota 5 e si rilancia in classifica, mentre pomeriggio da dimenticare per il Verona di Paolo Sammarco che resta fermo a 7 punti a metà del guado.

VIDEO EMPOLI VERONA PRIMAVERA (2-0), GOL E HIGHLIGHTS: IL TABELLINO

EMPOLI: Fuscaldo, Moray, Falcusan, Lauricella, El Biache (dal 43′ st Olivieri), Bacci (dal 27′ st Trdan), Huqi, Cesari (dal 27′ st Bacciardi), Rugani, Popov (dal 20′ st Campaniello), Akpa-Chukwu (dal 20′ st Monaco). A disposizione: Versari, Stickler, Bembnista, Tavernini, Orlandi, Pereira. Allenatore: Alessandro Birindelli.

VERONA: Magro, Nwanege, Popovic (dal 38′ st Pavanati), Corradi, Agbonifo (dal 27′ st De Battisti), Szimionas (dal 38′ st Monticelli), Dalla Riva, Cissé, Barry (dal 27′ st Philippe), Vermesan, Ajayi (dal 15′ pt Luna). A disposizione: Ravasio, Kurti, Bancila, De Rossi, Scharner, Nwachukwu. Allenatore: Paolo Sammarco.

Ammoniti: Barry (V), Nwanege (V), Bacci (E), Mora (E), Luna (V), Bacciardi (E), Monaco (E).

Espulso: al 9′ st Cissè (V).

Reti: 33′ st e 44′ st Monaco (E).

