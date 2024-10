VIDEO FERALPISALO’ LECCO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Lino Turina la Feralpisalò vince per 2 a 1 contro il Lecco come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo la partita comincia su ritmi piuttosto blandi, con le due compagini che sembrano volersi studiare a vicenda prima di cercare di affondare il colpo.

Tuttavia, i minuti passano ed i verdazzurri crescono affacciandosi in zona offensiva con una certa pericolosità sia al 16′ con Cavuoti, incappando nella respinta del portiere Furlan, che al 20′ con Pietrelli, il cui tiro finisce largo rispetto allo specchio della porta avversaria. I Leoni del Garda continuano a spingere ed è ancora Furlan a compiere un intervento provvidenziale evitando il peggio su un colpo di testa provato da Pasini verso il 22′.

Nel secondo tempo la sfida entra nel vivo ed i padroni di casa sbloccano il punteggio al 49′ con la rete del vantaggio trovata da Di Molfetta, sfruttando l’assist offertogli da Pietrelli, e Cavuoti manca il bis già al 51′. I Manzoniani non demordono e reagiscono anzi pervenendo alla rete del pareggio con Frigerio, lesto nel capitalizzare il passaggio vincente di Galeandro al 61′. Nel finale i blucelesti sbattono contro la retroguardia avversaria con Galeandro e Frigerio al 68′ ed i gardesani, dopo aver calciato alto con Maistrello al 77′, la spuntano segnando il gol del nuovo e definitivo vantaggio con Pietrelli all’81’.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Giovanni Castellano, proveniente dalla sezione di Nichelino, ha estratto il cartellino giallo per due volte ammonendo rispettivamente ha ammonito Boci al 64′ da un lato e Frigerio al 70′ dall’altro. I tre punti conquistati tra le mura amiche in questa undicesima giornata di campionato permettono alla Feralpisalò di raggiungere quota 19 nella classifica del girone A della Serie C 2024/2025 mentre il Lecco non si muove e resta quindi bloccato a 15 punti.

VIDEO FERALPISALO’ LECCO: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS