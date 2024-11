DIRETTA MANCHESTER UNITED BODO GLIMT, AMORIM DEBUTTA AD OLD TRAFFORD

L’Europa League torna ad Old Trafford e lo fa con la diretta Manchester United Bodo Glimt in campo alle 21,00 di giovedì 28 novembre 2024. Questa partita sarà l’occasione per il debutto di Amorim in Europa e metterà di fronte due formazioni dal valore ampiamente diverso. Il Manchester United è 15esimo in classifica dopo aver vinto solo una delle prime quattro partite giocate proprio nell’ultima giornata contro il Paok. Meglio il Bodo Glimt che si trova 12esimo con un punto in più dei Red Devils ma è reduce da una cocente sconfitta in casa contro il Qarabag.

DIRETTA MANCHESTER UNITED BODO GLIMT, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

È un’esclusiva Sky la diretta Manchester United Bodo Glimt e sarà anche trasmessa sulle piattaforme streaming di NOW TV e Sky GO. Inoltre, potrete seguire lo svolgimento della partita con il racconto delle azioni salienti proposto nella nostra diretta testuale.

MANCHESTER UNITED BODO GLIMT, LE PROBABILI FORMAZIONI

Approfondiamo anche le possibili scelte dei due allenatori in vista di questa partita di Europa League. Il Manchester United di Amorim andrà in campo con un 4-2-3-1 con Onana tra i pali ed una difesa formata da Mazraoui, De Ligt, Lisandro Martinez e Dalot. Casemiro e Eriksen saranno i due mediani con Bruno Fernandes trequartista a sostegno di Rashford e Garnacho sugli esterni a sostegno di Hojlund unica punta.

4-3-3 per il Bodo Glimt di Knutsen con Haikin tra i pali ed una difesa composta da Sjovold, Nielsen, Bjortuft e Bjorkan. Berg sarà il mediano con Evjen e Saltnes come mezze ali a sostegno del tridente formato da Zinckernagel, Mikkelsen e Hauge.

MANCHESTER UNITED BODO GLIMT, LE QUOTE

Vediamo insieme anche le quote della diretta Manchester United Bodo Glimt utilizzando le proposte di Bet365. Gli inglesi partono nettamente favoriti e la loro vittoria è quotata a 1,22 contro il 2 per i norvegesi a 12,00 e il pareggio X a 6,50.