Si conclude come in parte tutti prevedevano il Gran Premio di Marina Bay a Singapore, ennesimo capitolo di questo entusiasmante Mondiale di Formula Uno. Alla fine Lando Norris domina la gara, primo dall’inizio alla fine e solo qualche errore dovuto anche ad un caldo estenuante con il vincitore arrivato letteralmente distrutto a fine gara. Un clima particolare e una McLaren che si dimostra ancora una volta vettura più forte in questo momento della stagione.

Primo e terzo posto per la vettura britannica con ‘Super’ Max Verstappen costretto a limitare i danni e difendere la posizione in classifica. Il pilota olandese non poteva fare molto in un circuito dove non partiva favorito ma dove ha raggiunto comunque uno dei suoi migliori risultati in carriera. Gara in difesa dall’inizio alla fine, un secondo al giro di distacco e la paura sempre più grande che Norris possa raggiungerlo e superarlo in classifica. La Red Bull sembra distante anni luce dalla McLaren e – errori di Norris e Piastri permettendo – ci sono possibilità reali di sorpasso in vetta alla classifica piloti. Intanto nella classifica costruttori la McLaren è in netto vantaggio sui rivali.

FORMULA 1, LE FERRARI LIMITANO I DANNI A SINGAPORE

Buona prova nonostante tutto per la Ferrari. Le Rosse partivano da una qualifica disastrosa con Leclerc e Sainz al nono e decimo posto di un Gran Premio dove è un’impresa scavalcare in pista. Per questo si può solo sorridere dinanzi al quinto e settimo posto ottenuti rispettivamente dal monegasco e dallo spagnolo e ci sono grandi rimpianti per la qualifica di Leclerc che, in situazioni differenti, poteva anche o addirittura ambire al podio. Prova sufficiente anche di Sainz e in generale grandi strategie da parte del muletto di Maranello.

La Ferrari sembra essere al momento la vettura più vicina per quanto possibile alla McLaren e quest’oggi è finito quasi in parità il duello con la Mercedes. Bene Russell meno Hamilton con Lewis che ha deluso le attese, ha subito pesanti sorpassi e forse ha sofferto (complice l’età che avanza) il caldo. Per lui la soddisfazione di aver completato il 350esimo Gran Premio della sua carriera e come sappiamo non ha alcuna intenzione di ritirarsi. La Rossa ha finito dietro alle Mercedes, ma ha avuto un ritmo molto più imponente e solo le qualifiche hanno frenato Charles Leclerc e Carlos Sainz.

FORMULA 1, VERSTAPPEN MANTIENE UN BUON DISTACCO DOPO IL GRAN PREMIO DI SINGAPORE

Una curiosità riguardo la classifica viene da Daniel Ricciardo. Il pilota australiano è ai margini e potrebbe essere addirittura fatto fuori dopo l’ennesimo Gran Premio deludente, ma nel finale aiuta e non poco Verstappen. Ricciardo ha tolto il giro record a Norris togliendo cosi il punto addizionale al vincitore della corsa. Una cosa non da poco perchè grazie a questo punto Verstappen potrebbe vincere il Mondiale finendo sempre secondo e sempre dietro a Norris.

Il distacco di 52 punti in classifica resta piuttosto importante e Norris non può commettere errori se vuole compiere l’impresa di vincere il primo titolo con una rincorsa Mondiale clamorosa. La Ferrari è quasi fuori da tutto in chiave classifica, anche quella costruttori appare sempre più complicata da raggiungere ma va sottolineato che la Rossa è sempre più competitiva e in casa Ferrari c’è la speranza che il prossimo anno si possa puntare al titolo con Leclerc e con l’avvento di Lewis Hamilton. La vittoria iridata manca da troppo e non sembra esserci più quella grande distanza rispetto alle prime della classe. Se da un lato Norris può sognare adesso, possiamo dire lo stesso per la Ferrari con gli ultimi risultati che sono di buon auspicio per il futuro.