Video/ Genoa Fassa (17-1) gol e highlights: Vitinha subito scatenato! (Amichevole 14 luglio 2024)

Allo Stadio Benatti di Moena il Genoa supera nettamente l’Associazione Calcio Fassa per 17 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa tentano di cogliere di sorpresa i liguri con una sortita offensiva improvvisa subito al 2′ e sul fronte opposto Gudmundsson suona invece la carica per i suoi al 4′. Il Genoa trova quindi il modo di spezzare l’equilibrio segnando il primo gol al 9′ con un colpo di testa firmato da Masini ed il suo compagno Ankeye raddoppia già al 14′.

La squadra allenata da mister Luciano Cigolla ci riprova al 16′ con scarso successo e subiscono anzi le nuove reti da parte di Messias al 17′, Gudumdsson al 21′ ed Ankeye, che completa così la doppietta personale, al 26′ prima di accorciare il distacco con il gran gol realizzato da Lorenz, protagonista di un tiro davvero pregevole dal limite dell’area al 31′. Purtroppo, Ankeye viene sostituito dagli ospiti per infortunio con Fini già al 39′. Nel secondo tempo il tecnico Alberto Gilardino decide di cambiare la sua squadra che non lo tradisce affatto e dilaga anzi con la doppietta immediata di Vitinha ottenuta tra il 50′ ed il 51′.

Qualche attimo dopo è Ekuban a segnare un altro gol per i suoi al 52′ ed il giovane diciannovenne sudamericano Matturro ha modo di farsi notare con la rete del 60′. Il solito Vitinha trasforma dal dischetto al 64′ il penalty da lui stesso conquistato avendo subito fallo da Sebastiano Rasom, sfortunato nel siglare un’autorete al 68′ intercettando un cross indirizzato a Thorsby. Al 70′ Vitinha si prende la scena calando persino il poker personale che viene seguito dalla doppietta completata al 72′ pure da Ekuban, costretto però a lasciare il campo per un guaio fisico in favore di Papadopoulos al 72′.

Nel finale Bohinen mette a segno l’ennesima doppietta per i suoi tra il 75′ e l’84’, intervallata dai nuovi gol di Thorsby al 77′ e di Papadopoulos al 79′. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro non ha mai estratto i cartellini nei confronti dei tesserati delle due società in campo questo pomeriggio in Val di Fassa. Il Genoa tornerà in campo il prossimo sabato 20 luglio per sfidare sempre in amichevole il Venezia, che giocherà in Serie A nell’imminente stagione 2024/2025.

