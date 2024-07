DIRETTA GENOA FASSA/ Video streaming tv: l’anno scorso nel test ci furono 12 gol rossoblu (14 luglio 2024)

DIRETTA GENOA FASSA: IL PRECEDENTE

Nel presentare la diretta di Genoa Fassa abbiamo accennato al fatto che anche lo scorso anno il Grifone aveva aperto la sua preparazione estiva con un’amichevole contro la squadra locale: era metà luglio, precisamente il giorno 15, e il Genoa si era imposto con un netto 12-0 segnando sette gol nel solo primo tempo, naturalmente un risultato atteso viste le differenze in campo. Il grande mattatore era stato Albert Gudmundsson: l’islandese, partito titolare in coppia con Massimo Coda, aveva segnato quattro gol lasciando gli altri della prima frazione a Stefano Sabelli, autore di una inusuale doppietta, e un’autorete di Giacomo Deflorian.

Nella ripresa Alberto Gilardino aveva ovviamente rivoluzionato la squadra che aveva timbrato altre cinque volte: prima con Filip Jagiello dopo pochi secondi dall’inizio della frazione, poi con una doppietta a testa per Kelvin Yeboah e Guven Yalçin. Anche nella diretta di Genoa Fassa di oggi, pur con qualche giocatore inevitabilmente cambiato, ci aspettiamo che il risultato sia largo e che il Grifone si diverta cominciando a scaricare un po’ del lavoro svolto nei giorni scorsi, non ci resta allora che stare a vedere quello che succederà in campo. (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE LA DIRETTA DI GENOA FASSA IN STREAMING VIDEO TV

Potrebbe esserci una bella notizia per tutti i tifosi e appassionati del Grifone: la diretta tv di Genoa Fassa non sarà disponibile ma il match potrebbe essere trasmesso su DAZN, facciamo riferimento al fatto che, in assenza di informazioni utili al momento, lo scorso anno le amichevoli di luglio del Genoa erano state garantite da questa piattaforma. Sarà necessario essere abbonati e la visione di Genoa Fassa sarà ovviamente in diretta streaming video, potendo utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

GENOA FASSA: LA PRIMA DEL GRIFONE!

Arriva finalmente la prima amichevole del Grifone: la diretta di Genoa Fassa ci terrà compagnia domenica 14 luglio con inizio alle ore 17:30, siamo al centro sportivo Carlo Benatti di Moena che è la sede del ritiro della squadra rossoblu. Il Genoa dunque inizia a rivelare le sue carte e lo fa contro il Fassa, che rappresenta l’omonima valle e gioca nella Prima Categoria del Trentino. Naturalmente sarà poco più di una sgambata per i ragazzi di Alberto Gilardino, che aprono la loro estate con lo stesso avversario dello scorso anno.

Del Genoa si può dire che da neopromosso ha fatto davvero bene: mai coinvolto nella lotta per la salvezza, ha raggiunto addirittura la metà della classifica e adesso può sperare di assestarsi su quelle posizioni, intanto è stata importante la conferma di Gilardino come allenatore perché la società ha scelto la linea della continuità fin dalla stagione della promozione. Ora senza indugiare oltre, e aspettando che la diretta di Genoa Fassa prenda il via, proviamo a fare qualche rapida incursione attraverso le probabili formazioni che accompagnano questa prima amichevole del Grifone.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA FASSA

Difficile fare adesso una analisi certa sulle probabili formazioni diella diretta Genoa Fassa, possiamo solo ipotizzare in che modo Alberto Gilardino intenda disporre i suoi giocatori in campo. Il modulo dovrebbe essere il 3-5-2; come portiere sarà staffetta tra Leali, Sommariva e il giovane Stolz, poi in difesa potremmo e dovremmo vedere De Winter in compagnia di Vasquez e Bani ma nel corso della partita ci sarà chiaramente spazio per tutti gli altri, a cominciare da Marcandalli tornato dal prestito e proseguendo con Vogliacco e Gozzi.

A correre sulle corsie laterali ci sono tanti nomi: Sabelli, Hefti e Valietti a destra, poi sull’altro versante saranno valutati Czyborra e Pajac che sono rientrati dalle loro rispettive avventure e per il momento affiancano Aaron Martin. Al centro c’è attesa per Bohinen che potrebbe essere il regista giusto, confermato però il veterano Badelj e sulle mezzali Thorsby e Melegoni si giocano il posto con Jagiello. Chiudiamo con l’attacco: da capire la posizione di Gudmundsson, possibile maglia da titolare per Vitinha arrivato dal Marsiglia, poi sarà testato il giovane Ankeye senza dimenticarsi di Seydou Fini, che ha fatto benissimo al torneo di Tolone e dunque potrebbe agire da seconda punta.

