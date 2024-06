Video Germania Danimarca sospesa per tempesta di fulmini e grandine/ Acquazzone in campo, ma i tifosi…

Un temporale si abbatte su Dortmund così intensamente da costringere l’arbitro a sospendere la partita tra Germania e Danimarca, secondo ottavo di finale degli Europei 2024, al 35′ del primo tempo. Una perturbazione a dir poco violenta, una tempesta di pioggia e fulmini, a cui si è aggiunto il vento forte. Se le due squadre sono tornate negli spogliatoi aspettando la fine del maltempo (infatti poi la partita è ripresa), i tifosi invece sono rimasti all’interno del BVB Stadion di Dortmund in attesa che il tempo migliorasse, con diversi video finiti sui social.

In effetti, non è mancato proprio nulla, perché è caduta pure la grandine in campo. La decisione dell’arbitro Oliver non poteva essere diversa: spaventato dall’ondata di maltempo, ha sospeso il match, con i giocatori di Germania e Danimarca che inizialmente si sono fermate davanti alle panchine, nella speranza che il maltempo passasse rapidamente per poter riprendere la partita, poi sono tornati negli spogliatoi dopo qualche minuto, per essere richiamati successivamente sul terreno di gioco per riprendere a giocare, nel frattempo i video di quanto accaduto sono diventati virali.

VIDEO MALTEMPO A DORTMUND: ARBITRO SOSPENDE PARTITA, TIFOSI BALLANO

La pioggia è stata accompagnata da lampi, tuoni e fulmini, col risultato di un incredibile acquazzone che ha costretto allo stop perché giocare era troppo pericoloso. Ma gli allenatori di Germania e Danimarca hanno approfittato comunque della sospensione per dare le loro indicazioni ai giocatori, visto che le condizioni meteo sono poi peggiorate hanno proseguito il discorso negli spogliatoi.

Una decisione inevitabile quella della sospensione, perché la serie di fulmini che hanno squarciato il cielo tedesco è stata impressionante ed è seguito un acquazzone con tanto di grandinata sul campo di gioco del Signal Iduna Park. Le immagini di quanto accaduto a Dortmund durante gli ottavi di finale degli Europei 2024 hanno fatto rapidamente il giro dei social e quindi anche del mondo, soprattutto perché i tifosi di Germania e Danimarca non si sono fatti “raffreddare” dal maltempo, ma hanno continuato a cantare e ballare.

Germania-Danimarca sospesa per pioggia, tuoni e fulmini. Tifosi danesi visibilmente preoccupati: pic.twitter.com/EWUEiwdAEp — Giorgio Dusi (@Gio_Dusi) June 29, 2024













