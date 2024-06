Video/ Germania Ucraina (0-0) highlights: tanti dubbi per Nagelsmann (amichevole, 3 giugno 2024)

Germania Ucraina hanno illuminato il Max-Morlock Stadion di Norimberga per un’amichevole pre Europeo in grado di dare importanti segnali per il futuro. La partita è iniziata con entrambe le squadre subito in avanti e vicine al vantaggio. Musiala e Wirtz creano i primi pericoli all’interno dell’area di rigore dell’Ucraina che riesce subito a ripartire con Mudryk e Tsygankov che riescono a calciare verso la porta senza riuscire a battere Neuer. Al 15′ arriva una grandissima occasione sui piedi di Gundogan che si trova libero a pochi passi da Trubin ma non riesce a coordinarsi e spreca un grande assist di Gross. Un’altra grande occasione per i tedeschi arriva al 28′ con Musiala che si accende e supera un paio di difensori sulla destra prima di servire Gross che calcia alto da fuori area. Verso il finale del primo tempo, Wirtz si accende e riesce a guadagnare una punizione a pochi passi dall’area di rigore che non viene sfruttata da Andrich. L’ultima grande occasione del primo tempo nasce ancora dal duetto tra Wirtz e Musiala con quest’ultimo che riesce a calciare verso la porta ma non trova il gol da pochi passi.

Nel secondo tempo, invece, Germania Ucraina diventa sempre più piatta e vede i padroni di casa con il pallino del gioco in mano ma senza concretezza in fase offensiva. La partita trova nuova elettricità solo al 60′ quando Nagelsmann mette in campo Beier e Muller. Il giovane attaccante dell’Hoffenheim debutta con la maglia della Germania e stampa il primo pallone tocca nella sua carriera sulla traversa. Subito dopo, ci prova ancora Beier che riesce a girarsi con il mancino in area di rigore e trova una grande respinta di Trubin che salva il risultato. Gli ultimi minuti non creano grandi emozioni ma vedono una Germania che si sbilancia troppo in avanti e regala tanto spazio all’Ucraina che segna in fuorigioco e regala tanti brividi a Neuer.

