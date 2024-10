Video e highlights Giugliano Crotone, la sintesi

Era una delle sfide più attese e come vedremo ora con il video con gol e highlights del match Giugliano e Crotone ha rispettato le attese e ha messo in mostra tante reti e occasioni da reti. Un match con tanti ribaltoni e alla fine sono stati gli ospiti – sfavoriti alla vigilia del match – a trionfare nella sfida valida per l’undicesima giornata di serie C girone C.

La sfida ha sempre la stessa solfa, il Giugliano fa la gara e il Crotone prova a colpire con le ripartenze ed in questo modo che arriva la rete dell’attaccante rossoblù Tumminello che regala alla mezzora il vantaggio. Il Giugliano non si arrende e prova più volte a essere pericoloso, sfiora il pari in un paio di occasioni e lo trova con Padula, bravo a concretizzare una bella azione dei padroni di casa.

Il primo tempo finisce sull’1 a 3 con rimpianti per i padroni di casa e occasioni che dimostrano che c’è grande talento in entrambe le squadre, il Giugliano ci prova e anche a inizio riprese tenta di avvicinare i calabresi. La sfida si accende e ci sono ribaltoni da una parte e dall’altra. Finalmente la gara si sblocca e sono ancora gli ospiti a passare in vantaggio.

Video highlights Giugliano Crotone, l’analisi del secondo tempo

Nella ripresa Giugliano subito pericoloso con Njambe, in forma ma piuttosto impreciso davanti alla porta, il club campano non vuole arrendersi e soprattutto nei primi dieci minuti ci prova a più riprese. Il portiere ospite D’Alterio compie un paio di miracoli su Njambe e su Ciuferri, Giugliano all’arrembaggio mentre gli ospiti provano a mantenere soprattutto il risultato.

Verso l’ora di gioco cambi da ambo le parti, il Giugliano prova ad attaccare e ci prova con un paio di conclusioni dalla distanza ma ancora D’Alterio salva ancora. Nel finale di gara il club campano ci prova in ogni modo, ma non trova il gol e finisce cosi sul risultato di 3 a 1, l’assalto finale è inutile e il club campano subisce una pesante e piuttosto cocente sconfitta.

Seconda vittoria consecutiva per il Crotone e seconda sconfitta consecutiva per il Giugliano, le ultime giornate cambiano la classifica e le ambizioni dei due club con i calabresi che ora potrebbero presto rientrare nella zona Playoff e sono ora a quota 11 punti a 14 punti in classifica. Il Giugliano perde una chance importante e sono a quota 17 punti in classifica.

VIDEO DEI GOL E HIGHLIGHTS DI GIUGLIANO CROTONE