VIDEO GUBBIO CARPI, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Pietro Barbetti il Gubbio vince contro il Carpi per 1 a 0 come vedremo nelle immagini del video Gubbio Carpi con i gol e gli highlights. Nel primo tempo i Lupi si dimostrano famelici sin dagli istanti iniziali del match affacciandosi pericolosamente in avanti già al 1′ con uno spunto di Corsinelli e riuscendo a spezzare l’equilibrio di partenza verso l’11’ con il gol realizzato da Fossati, bravo a capitalizzare l’assist offertogli dal collega Iaccarino.

Passano i minuti ed i biancorossi tentano di reagire calciando al 27′ a lato con Puletto e sfiorando il bersaglio di testa con Zagnoni al 42′ dopo essersi salvati sulla giocata di Maisto al 40′ con una parata di Sorzi. Nel secondo tempo gli emiliani non sorprendono da lontano l’attento estremo difensore avversario Venturi con Mandelli al 62′ ed i rossoblu si disperano al 66′ quando il neo entrato Calanca intercetta provvidenzialmente il colpo di tacco provato da Maisto.

Il finale si rivela parzialmente amaro per il tecnico Taurino, costretto a sostituire Rosaia con Conti all’80’ a causa di un infortunio. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Alberto Poli, proveniente dalla sezione di Verona, ha estratto il cartellino giallo quattro volte ammonendo rispettivamente Corsinelli al 58′ e Franchini al 90’+2′ da un lato, Mazzali all’83’ e Contiliano all’89’ dall’altro.

I tre punti maturati attraverso il successo ottenuto in questo quindicesimo turno di campionato permettono al Gubbio di raggiungere quota 21 nella classifica del girone B della Serie C 2024/2025 staccando in questo modo i diretti rivali di giornata del Carpi, rimasti infatti bloccati con i loro 18 punti.

VIDEO GUBBIO CARPI: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS