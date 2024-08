VIDEO HIGHLIGHTS STATI UNITI SERBIA: USA IN FINALE DI BASKET ALLE OLIMPIADI

Gli Stati Uniti rimontano di 13 punti contro la Serbia nel quarto quarto e salvano il sogno medaglia d’oro olimpica. Steph Curry è riuscito a mettere a segno 36 punti, realizzando 9 triple su 14, contribuendo in prima persona alla straordinaria rimonta che ha portato il match al risultato di 95-91. La Serbia ha impattato benissimo sul match, mettendo a segno 5 delle prime 6 triple e 7 delle prime 11 nel primo tempo. Gli Usa non hanno però gettato la spugna e Curry ha trascinato la sua squadra avanti, segnando 17 punti nel primo quarto: nonostante questo, dopo i primi dieci minuti di gioco, gli americani erano già 8 punti dietro. La finale, però, nonostante sembrasse ormai nelle mani della Serbia, non era persa per gli Usa, che sono riusciti a rimontare nel quarto quarto.

DIRETTA/ Usa Serbia (risultato finale 95-91): clamorosa rimonta! (Olimpiadi Parigi 2024, 8 agosto)

VIDEO HIGHLIGHTS STATI UNITI SERBIA: FINISCE 95-91

Nikola Jokic e la Serbia hanno giocato una gara quasi perfetta ma hanno ceduto un vantaggio di 13 punti entrando nel terzo quarto. Il merito degli uomini di Svetislav Pesic è stato quello di dominare gli Stati Uniti come nessuno aveva fatto fino a questo momento alle Olimpiadi, grazie a Nikola Jovic, autore di 17 punti e 11 assist ma anche a Bogdan Bogdanovic, che a segno ha messo 20 punti. Perfetta la prestazione della Serbia tre quarti su quattro, fino alla clamorosa rimonta sul finale. Gli Usa hanno vinto l’ultimo parziale 35-15, aggiungendo dunque quei punti necessari per volare in finale e vincere la gara.

DIRETTA/ Francia Germania (risultato finale 73-69): francesi ancora in finale (basket Olimpiadi Parigi 2024)

Steph Curry è riuscito a ribaltare la gara, con l’aiuto dei compagni, finendo il match odierno con 36 punti. In tripla doppia con 16 punti LeBron James, con 12 rimbalzi e 10 assist. Bene anche il finale di Joel Embiid, con 19 punti. Gli Stati Uniti approdano così in finale alla ricerca della medaglia olimpica: sfideranno ora la Francia, Nazione ospitante dei Giochi Olimpici. La finale si giocherà alla Bercy Arena di Parigi alle 15:00 di sabato.