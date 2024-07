Video Inter Las Palmas che inizia puntuale allo stadio Dino Manuzzi di Cesena. La prima vera occasione corrisponde anche al gol della formazione allenata da Simone Inzaghi. Taremi va giù in area di rigore e conquista la possibilità di calciare dagli 11 m. L’ex calciatore del Porto non sbaglia e porta in vantaggio l’Inter dopo appena 11 minuti. Tra i giocatori più pericolosi nel primo tempo c’è sicuramente l’albanese Asslani. Il centrocampista ex Empoli sfiora il gol con il mancino calciando in maniera violenta verso la porta, poco dopo su punizione trova l’opposizione del portiere. A metà primo tempo l’occasione per Correa, che fa girare il destro ma non abbastanza per terminare in porta. Taremi cala il bis con la doppietta approfittando di un pallone in area di rigore. Primo tempo positivo per la formazione di Inzaghi, gli spagnoli non hanno attaccato troppo con i nerazzurri che si sono difesi bene.

Il secondo tempo della sfida tra Inter e Las Palmas si apre con l’occasione immediata per Correa che prova a timbrare il cartellino ma non riesce sfiorando la rete. Simone Inzaghi adopera diversi cambi cercando di cambiare la forza motrice in campo. La nuova linfa si nota subito con Frattesi che per poco non trova il modo di calare il tris. Taremi confermo il suo ultimo momento di forma sfiorando la tripletta ma questa volta non trova la porta. Frattesi e Taremi sfiorano il tris ma a chiudere la partita è Dimarco. L’ex calciatore del Parma, attraverso un super gol da fuori, chiude i giochi con il triplice fischio da parte del direttore di gara che manda le due squadre negli spogliatoi. Buon successo per la squadra allenata da Simone Inzaghi che continua la preparazione verso il campionato di serie A.

VIDEO INTER LAS PALMAS: IL TABELLINO

INTER (ITA): Martinez J.(P), Bisseck Y. (dal 37′ st Aidoo M.), Agoume L. (dal 18′ st Barella N.), Fontanarosa A. (dal 18′ st Bastoni A.), Kamate I. (dal 18′ st Darmian M.), Zielinski P. (dal 18′ st Acerbi F.), Asllani K. (dal 37′ st Berenbruch T.), Mkhitaryan H.(C), Carlos Augusto (dal 18′ st Dimarco F.), Taremi M. (dal 42′ st Quieto D.), Correa J. (dal 17′ st Frattesi D.). A disposizione: Acerbi F., Aidoo M., Alexiou C., Barella N., Bastoni A., Berenbruch T., Darmian M., Di Gennaro R.(P), Dimarco F., Frattesi D., Quieto D., Salcedo E. Allenatore: Inzaghi S..

LAS PALMAS (ESP): Horkas D.(P), Viti (dal 1′ st Marvin), Herzog J. (dal 1′ st Alex Suarez), Marmol M. (dal 15′ st Clemente E.), Sinkgraven D. (dal 1′ st Ramirez B.), Cardona M. (dal 1′ st Pejino dal 33′ st Bassinga A.), Loiodice E. (dal 1′ st Javier Munoz), Moleiro A. (dal 1′ st Gonzalez F.), Rodriguez K.(C), Fuster M. (dal 1′ st Ramirez S.), Mata J. (dal 1′ st Bikoue). A disposizione: Alex Suarez, Bassinga A., Bikoue, Campana J., Cillessen J.(P), Clemente E., Gil I., Gonzalez F., Javier Munoz, Marvin, McBurnie O., Munoz A., Pejino, Ramirez B., Ramirez S. Allenatore: Carrion L..

Reti: al 11′ pt Taremi M. (Inter (Ita)) , al 37′ pt Taremi M. (Inter (Ita)) , al 40′ st Dimarco F. (Inter (Ita)) .

VIDEO INTER LAS PALMAS: GOL E HIGHLIGHTS