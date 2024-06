Video invasione di campo in Italia-Albania/ Europei 2024: tifoso albanese prima elude steward, poi scivola…

Spettacolo a Dortmund durante la partita tra Italia e Albania degli Europei 2024, ma anche un fuoriprogramma, perché nei minuti finali è stata registrata l’invasione di campo di un tifoso albanese. Mancavano quattro minuti alla fine della partita quando un supporter si è messo a correre in mezzo al campo: all’inizio sembrava in grado di eludere gli steward tedeschi che lo stavano inseguendo mentre lui correva con la bandiera dell’Albania, poi è stato beffato da una scivolata sull’erba che ha consentito agli addetti della sicurezza (scivolati come birilli) di fermarlo e scortarlo via tra lo sguardo incredulo dei giocatori in campo, oltre che del resto del pubblico.

Ma il telecronista della Rai Alberto Rimedio, oltre a raccontare questa scena e a precisare che è visibile grazie alle telecamere Rai, perché quella Uefa non le trasmettono, ha riferito di un lancio di lattine da parte di alcuni tifosi che sono finiti proprio sulla postazione commento della tv di Stato, per fortuna senza causare alcuna conseguenza.

L’INVASIONE ROSSA E LA PROVOCAZIONE SUGLI SPAGHETTI

Di invasione si era parlato nel corso della partita tra Italia e Albania in virtù del grande seguito di tifosi albanesi a Dortmund. Qualcuno però è stato proprio letterale, visto che ha fatto il suo ingresso in campo, salvo poi essere trascinato via. Comunque, i supporter italiani e albanesi sono stati protagonisti anche di episodi simpatici e sfottò divertenti.

Sui social sono circolati video di un tifoso albanese che si è fatto riprendere mentre spezza degli spaghetti di fronte ad alcuni italiani, contravvenendo una “regola” della tradizione culinaria italiana. Per tutta risposta uno dei tifosi italiani che è stato “provocato” ha risposto fingendo una reazione disperata, arrivando a inginocchiarsi e a coprirsi il volto con le mani. Una scena che ha suscitato risate tra i presenti ed è diventata virale sui social.

VIDEO INVASIONE DI CAMPO DURANTE ITALIA ALBANIA













