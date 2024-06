Video/ Italia U21 Francia U20 (1-0) gol e highlights: 3° posto firmato Cerri! (Torneo Revello 16 giugno 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ITALIA U21 FRANCIA U20: LA SINTESI

Allo Stade Marcel Roustan di Salon-de-Provence l’Italia Under 21 sconfigge la Francia Under 20 per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i giovani allenati dal commissario tecnico Carmine Annunziata tentano subito di proporsi in avanti con uno spunto poco fortunato di Tongya e si vedono poi costretti a sostituire in maniera prematura Pisilli con Zuccon già al 26′ per colpa di un infortunio.

Al 29′ Raimondo viene anticipato in corner sul più bello dalla retroguardia francese e la conclusione successiva di Turricchia dalla lunga distanza coglie di sorpresa il portiere avversario che alza la sfera sopra la traversa sbattendo a sua volta contro il palo. I ragazzi del ct Bernard Diomède cercano quindi di reagire chiamando in causa l’estremo difensore Zacchi su punizione con il capitano Tchaouna al 36′ e nel recupero al 45’+4′ i difensori italiani si immolano per evitare il peggio a ridosso dell’area piccola.

Nel secondo tempo gli azzurrini ripartono con una verve decisamente arrembante come suggerito dall’iniziativa di Hasa del 48′. Il collega Raimondo non combina certo di meglio al 62′ ed i transalpini ci riprovano con il solito Tchaouna sia al 74′ che all’81’, oltre a mancare il bersaglio di testa all’83’. Nel finale ci pensa il neo entrato Cerri, ottimamente servito da un altro subentrato come Volpato, a siglare la rete del vantaggio che vale il successo all’89’. Inutile dunque il tiro largo di Tongya a mancare il raddoppio al 90’+1′ così come sul fronte opposto la rovesciata imprecisa di Abline al 90’+2′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro ha estratto il cartellino giallo per otto volte ammonendo rispettivamente Bertola al 24′ e Zuccon al 66′ da un lato, De Amorim al 45′, Tchaouna al 60′, Michout al 75′, Mikelbrencis, quest’ultimo in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, ed Abline all’88’ dall’altro. La vittoria conquistata nella regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra permette all’Italia U21 di chiudere al terzo posto il Torneo Maurice Revello mentre la Francia U20 chiude in quarta posizione, appena fuori dal podio, la consueta rassegna casalinga giunta alla sua cinquantesima edizione.

