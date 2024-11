VIDEO ACR MESSINA CAVESE: LA SINTESI

Video Acr Messina Cavese che racconta un primo tempo che si sblocca al minuto 20 con il colpo testa di Petrungaro. Gara molto bella che viene gestita meglio dalla squadra siciliana. Poco dopo l’attaccante ne segna un altro ma il fuorigioco rovina i suoi piani con la rete che viene annullata. Pareggio Cavese al 40esimo con Diop poco prima della fine del primo tempo, proprio nel momento migliore della formazione di casa che non ha trovato il modo di raddoppiare e si becca il pari. Dopo 45 minuti finisce più tempo con il risultato di 1-1.

Vince nel secondo tempo la Cavese con le reti di Fella e Vigliotti, entrato nel secondo tempo al posto di Diop. Nel finale Messina in dieci uomini alla luce dell’espulsione di Marino. Vittoria a sorpresa per la Cavese che sale a quota 14 punti in classifica. Sprofonda sempre di più il Messina che adesso ha 9 punti in campionato e rimane ancora al 18esimo posto. Cavese che si avvicina ai playoff, distante solamente 3 punti adesso.

