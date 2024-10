Alle ore 20.45, la diretta Messina Cavese sarà una sfida già importante per cercare di risollevarsi dai bassifondi della classifica. I peloritani finora hanno vinto una sola partita contro il Taranto, non ottengono i tre punti da otto giornate consecutive e nell’ultima sfida disputata, dopo tre pareggi di fila, sono stati costretti a subire un pesantissimo rovescio, 6-0 in casa dell’Avellino. La Cavese è reduce da un pareggio interno contro il Potenza e ha raccolto solamente due punti nelle ultime quattro partite disputate, con l’ultimo successo dei metelliani che risale al 29 settembre scorso, in casa contro il Latina. Cavese che al momento a quota 11 punti è due lunghezze avanti rispetto al Messina ma servirà ad entrambe le formazioni un altro slancio per togliersi dai bassifondi della classifica.

DIRETTA MESSINA CAVESE: COME VEDERE LA PARTITA

Per vedere la diretta Messina Cavese in televisione non bisognerà cambiare i consueti riferimenti. C’è sempre la possibilità di seguire il match su Sky, sui canali della pay tv satellitare ma anche in diretta streaming video via internet, tramite l’app Sky Go oppure abbonandosi alla piattaforma NOW Tv.

MESSINA CAVESE: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per quanto riguarda le probabili formazioni della diretta Messina Cavese, proviamo a capire le scelte dei due allenatori alla vigilia del match. Per il Messina 4-3-3 di partenza con Krapikas portiere e Lia, Manetta, Rizzo e Morleo titolari nella difesa a quattro. Il terzetto di centrocampo schierato dal 1′ sarà quello con Frisenna, Garofalo e Anzelmo mentre nel tridente offensivo giocheranno Petrungaro, Luciani e Pedicillo. Anche per la Cavese 4-3-3 come modulo di riferimento con Boffelli a difesa della porta e Rizzo, Peretti, Loreto e Maffei nella difesa a quattro. A centrocampo spazio a Konate, Pezzella e Vitale mentre il tridente offensivo sarà quello composto da Badje, Vigliotti e Fella.

MESSINA CAVESE: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Focalizziamoci sulle quote per le scommesse per tutti coloro che vorranno puntare sulla diretta Messina Cavese. Vittoria del Messina proposta a una quota di 2.90, eventuale pareggio fissato a 2.85 mentre la quota per il successo esterno della Cavese si piazza a 2.45.