VIDEO MESSINA SORRENTO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio San Filippo-Franco Scoglio il Sorrento supera in trasferta il Messina per 1 a 0 come vedremo nelle immagini del video Messina Sorrento con i gol e gli highlights. Nel primo tempo i giallorossi sembrano iniziare bene la partita provando anche a colpire subito in avanti con Anatriello di testa al 4′ e dalla distanza con Anzelmo invece intorno al 7′.

Passano i minuti ed i siciliani si disperano quando il direttore di gara annulla un gol a Petrungaro per fuorigioco al 16′. Garofalo impegna poi Del Sordo al 33′ ed anche Marino si vede annullare una rete, in questo caso per colpa di un fallo commesso da Panico, al 36′. Nel secondo tempo i campani ricominciano la sfida nel migliore dei modi e, dopo la giocata poco fortunata di Carotenuto del 48′, il loro atteggiamento propositivo viene premiato al 57′ dalla rete del vantaggio definitivo siglata da Bolsius con l’aiuto di Panico e Colangiuli.

Nel finale il contropiede di Cangianiello non viene finalizzato al meglio da Musso che spara infatti alle stelle intorno all’89’. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Mattia Drigo, proveniente dalla sezione di Portogruaro, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Manetta al 71′ da un lato, Panico al 31′ e Colombini al 79′ dall’altro.

I tre punti conquistati lontano dal proprio campo in questa sedicesima giornata di campionato permettono al Sorrento di raggiungere quota 24 punti nella classifica del girone C della Serie C 2024/2025 mentre il Messina rimane ancora bloccato con i suoi 13 punti.

