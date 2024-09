VIDEO MESSINA TARANTO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio San Filippo-Franco Scoglio il Messina vince contro il Taranto per 4 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i pugliesi iniziano benissimo la partita riusendo a spezzare l’equilibrio di partenza subito al 6′ tramite il gol messo a segno da Ardizzone.

Tuttavia, i siciliani pervengono alla rete del pareggio già al 19′ grazie a Luciani, che subisce fallo dall’estremo difensore avversario Del Favero e trasforma il calcio di rigore che ne consegue. Niente da fare invece per i rossoblu, troppo imprecisi al 26′ con uno spunto di Matera. Nel secondo tempo i giallorossi ripartono con il piede premuto sull’acceleratore e ribaltano il punteggio al 46′ con il gol siglato da Garofalo, sfruttando l’assist di Anatriello.

Proprio lo stesso Anatriello triplica al 50′ su suggerimento di Orsini dopo una chance fallita da Pedicillo al 48′. Nel finale gli uomini di mister Modica calano il poker al 90’+5′ quando Petrungaro serve il passaggio vincente per il gol realizzato da Frisenna.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Domenico Mirabella, proveniente dalla sezione di Napoli, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Ortisi al 20′ e Frisenna al 28′ da un lato, Del Favero al 17′, De Santis al 18′, Fiorani all’83’ e Shiba al 90’+1′ dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo terzo turno di campionato permette al Messina di raggiungere quota 4 nella classifica del girone C della Serie C mentre il Taranto resta fermo a 1 punto.

