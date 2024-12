VIDEO PISA SASSUOLO: SINTESI DELLA GARA

Video Pisa Sassuolo che racconta la vittoria nel lunch match dei toscani che riaprono il campionato più che mai. Sassuolo, capolista del campionato, che cade alla Cetilar Arena, sotto i colpi di Toure e Tramoni, quest’ultimo autore di due reti. Apre la partita proprio Tramoni, sfruttando la verticalizzazione di Moreo. Poco prima il Sassuolo era anche riuscita ad andare in vantaggio con Laurienté, ma quest’ultimo pizzicato in posizione di fuorigioco, fa alzare la bandierina. Raddoppio Pisa con Toure, abile a mettere il piede sul cross in mezzo forte di Marin. Il secondo tempo si apre con il tris del Pisa con Tramoni.

Inserimento senza palla perfetto sul cross di Angoni. Abbastanza colpevole il portiere Moldovan, il quale le riuscito a bloccare il colpo di testa, seppur da posizione ravvicinata, ma non molto potente. Il Sassuolo riapre i conti con Pierini, bravo ad inserirsi alle spalle della difesa nerazzurra. Vince il Pisa che festeggia l’avanzamento in classifica con 40 punti, rimane a quota 43 il Sassuolo di Fabio Grosso. Adesso la classifica recita solamente tre punti di distanza per le due formazioni.

