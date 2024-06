Video/ Portogallo Finlandia (4-2) gol e highlights: bis di Bruno Fernandes! (Amichevole, 4 giugno 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PORTOGALLO FINLANDIA: LA SINTESI

All’Estádio José Alvalade il Portogallo ha la meglio sulla Finlandia vincendo per 4 a 2 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i rossoverdi, pericolosi già al 1′ con il milanista Leao, cercano subito di prendere in mano le redini del match e sbloccano il punteggio intorno al 17′ per merito della rete siglata da Ruben Dias con un colpo di testa, su suggerimento di Vitinha.

Video/ Italia Turchia (0-0) gol e highlights: Spalletti è soddisfatto! (Amichevole, 4 giugno 2024)

Il solito Rafael Leao protesta poi al 31′ per un presunto intervento irregolare subito in area avversaria ed i lusitani raddoppiano invece nel recupero al 45’+4′ con il gol firmato da Diogo Jota, bravo a trasformare il calcio di rigore concesso con l’ausilio del VAR per la trattenuta scorretta eseguita da Suhonen. Nel secondo tempo il Portogallo inserisce diverse forze fresche e proprio il neo entrato Bruno Fernandes cala il tris al 56′ segnando un altro gol con l’aiuto di Conceicao.

Video/ Austria Serbia (2-1) gol e highlights: rete e assist per Baumgartner! (Amichevole, 4 giugno 2024)

Nel finale i Gufi Reali approfittano delle spazio concesso dalla Seleçao europea ed accorciano in maniera sensibile il distacco con la doppietta firmata da Pukki tra il 73′, su assist di Lod, ed il 77′, supportato in questo caso da Peltola. I lusitani si rivedono all’80’ col tiro alto di Conceicao che regala poi il passaggio vincente a Bruno Fernades per siglata sua volta la doppietta che sigilla il punteggio all’85’. Per quantor riguarda l’aspetto disciplinare, l’arbitro austriaco P. Ciochirca non ha estratto alcun tipo di cartellino nei confronti dei rappresentanti delle due Nazionali scese in campo a Lisbona.

Formazioni Spagna Andorra/ Tra certezze e giovani da lanciare (amichevole, 5 giugno 2024)

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI PORTOGALLO FINLANDIA













© RIPRODUZIONE RISERVATA