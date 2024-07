Video/ Rapid Vienna Milan (1-1) gol e highlights: Demir risponde a Florenzi! (Amichevole 20 luglio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI RAPID VIENNA MILAN: LA SINTESI

All’Allianz Stadion il Milan non va oltre un pareggio per 1 a 1 in casa del Rapid Vienna nella prima uscita amichevole prestagionale 2024/2025 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli austriaci cercano subito di prendere in mano il controllo delle operazioni affacciandosi pericolosamente in zona offensiva già al 7′ quando Seidl centra il palo oltre a mancare poi il bersaglio per un soffio all’8′.

Il cronometro scorre ed il Rapid continua ad insistere con un colpo di testa inefficace di di testa con Cvetkovic al 25′ e soprattutto poi con Schaub al 40′, quando Sportiello si fa notare con un intervento decisivo. I rossoneri ci provano invece solamente verso il 42′ con una conclusione di Pobega finita alta sopra la traversa della porta austriaca. Nel secondo tempo il Diavolo riparte bene a giudicare dall’atteggiamento sebbene rischi qualcosa al 50′ su un altro colpo di testa di Beljo.

La compagine guidata da mister Fonseca sblocca quindi il punteggio al 64′ con il tiro di prima intenzione firmato da Florenzi, bravo a capitalizzare senza pensarci troppo il suggerimento dalla sinistra offertogli da Daniel Maldini. Il subentrato Torriani difende il risultato acquisito evitando il peggio su Auer al 67′ ma nel finale, dopo il calcio di rigore non concesso all’80’ per il fallo commesso da Hofmann nei confronti di Saelemaekers, la squadra del tecnico Klauss acciuffa il pareggio con la rete siglata all’88’ da Demir, che sorprendee la retroguardia milanista su assist di Oswald.

Per quanto concerne l’aspetto disciplinare, l’arbitro austriaco Patrick Koscielnicki non ha estratto alcun tipo di cartellino nei confronti dei rappresentanti delle due società scese in campo a Vienna. Il Milan tornerà in campo domenica 28 luglio quando sfiderà sempre in amichevole il Manchester City Campione d’Inghilterra e poi sarà il turno di Real Madrid, il primo di agosto, e Barcellona, da affrontare invece il 7 del prossimo mese.

