Il Sassuolo di Fabio Grosso vince il Derby contro la Reggiana di William Viali con il risultato finale di 0-2. Tuttavia, soprattutto nel corso del primo tempo, sono stati proprio i granata ad andare più volte vicino alla rete. Moldovan, infatti, deve subito intervenire nei minuti iniziali della prima frazione di gara per salvare su Gondo.

Basti pensare che per assistere alla prima conclusione in porta del Sassuolo bisogna aspettare la mezz’ora, ovvero quando Portanova è bravo a respingere il tiro di Domenico Berardi. La svolta arriva a fine primo tempo. Dopo l’intervento di Moldovan sulla conclusione di Portanova, infatti, il team agli ordini di Fabio Grosso passa in vantaggio.

A segnare è Thorstvedt con un colpo di testa su una punizione battuta da Domenico Berardi. Anche l’inizio della seconda frazione di gara è a favore del Sassuolo, visto che va vicino alla rete del raddoppio con il tiro parato da Bardi. Quest’ultimo, di fatto, è il grandissimo protagonista di questa fase della partita.

VIDEO REGGIANA SASSUOLO, IN GOL THORSTVEDT E MULATTIERI

Bardi, infatti, compie un’incredibile parata sul tiro basso sempre di Thorstvedt. Scampato il grosso pericolo, la Reggiana torna davanti e ci prova con Portanova che, però, vede la sua conclusione respinta da Moldovan. Lo stesso estremo difensore del Sassuolo di Fabio Grosso, di fatto, si ripete qualche minuto con un grossissimo intervento sul tentativo di Pettinari.

La squadra ospite, dunque, chiude poi tutti i giochi con il gol segnato da Mulattieri, il quale mette in rete con una girata il cross basso di Toljan. La Reggiana ci prova con due tiri di Girma a riaprire il match, ma il Sassuolo di Fabio Grosso riesce alla fine a portarsi a casa tre punti davvero fondamentali.

Con questo successo, in attesa della gara di domenica tra il Pisa di Filippo Inzaghi ed il Cosenza di Massimiliano Alvini, il Sassuolo infatti è primo con quattro punti di vantaggio sui toscani. Nel prossimo turno di campionato, invece, il team di Fabio Grosso sfiderà la Sampdoria, anche se prima avrà il match di Coppa Italia contro il Milan. Mentre la Reggiana, attualmente al sedicesimo posto, l’8 dicembre giocherà in trasferta a Cremona.

VIDEO REGGIANA SASSUOLO, GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA