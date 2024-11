VIDEO VENEZIA PARMA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Pierluigi Penzo il Parma ha la meglio sul Venezia vincendo in trasferta ed in rimonta per 2 a 1 come vedremo nelle immagini del video Venezia Parma i gol e gli highlights. Nel primo tempo i lagunari sbloccano il punteggio subito al 4′ per merito del gol segnato da Nicolussi Caviglia, bravo a capitalizzare l’assist offertogli da Oristanio che manca poi il raddoppio immediato calciando alto verso l’8′.

Passano i minuti ed i ducali cercano di reagire sparando però la sfera sopra la traversa con Hainaut dalla distanza al 10′ e ci pensa quindi Valeri, con un tiro da fuori area su suggerimento di Man, a firmare la rete del pareggio al 17′. Gli arancioneroverdi non concretizzano una chance interessante al 36′ con Haps e sul fronte opposto Sohm spedisce il pallone in curva al 39′.

Nel secondo tempo la storia del match pare ripetersi con i Leoni Alati che, dopo aver rischiato qualcosa al 53′ su Mihaila, vanno di nuovo alla conclusione, murata, con Nicolussi Caviglia al 55′. Nel finale i veneti sciupano un’altra occasione con Oristanio al 68′ ed i crociati si dimostrano invece precisi nell’insaccare la sfera per il gol del sorpasso siglato da Bonny al 68′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Daniele Chiffi, proveniente dalla sezione di Padova, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Andersen all’84’ da un lato, Cancellieri al 51′ e Charpentier al 90′ dall’altro. I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questa dodicesima giornata di campionato permettono al Parma di raggiungere quota 12 nella classifica della Serie A 2024/2025 mentre il Venezia non si muove, restando appunto bloccato a 8 punti.

VIDEO VENEZIA PARMA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS