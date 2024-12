Dopo il pari rimediato in trasferta contro la Cremonese, la Sampdoria non riesce ancora a vincere. La squadra doriana, infatti, ha pareggiato per 1-1 allo Stadio Marassi contro la Carrarese. Quest’ultima, però, riesce subito a passare in vantaggio, visto che al 4′ Finotto (servito da Zuelli) riesce a sbloccare il risultato, anche grazie alla deviazione di Akinsanmiro.

La Sampdoria cerca di riportare subito il risultato in parità, ma la Carrarese riesce a difendersi bene. Da segnalare una conclusione di De Paoli, ma il reparto arretrato riesce a respingere. I liguri continuano a premere, ma anche Yepes (su assist di Coda) vede il suo tentativo contratto dagli uomini della squadra ospite.

Lo stesso Massimiliano Coda, esattamente cinque minuti dopo, ma il tiro termina alta sopra la traversa. Da segnalare anche una conclusione di Venuti che, però, vede il suo tiro terminare alto sopra la traversa Il primo tempo del match dello Stadio Marassi, quindi, termina con il risultato di 0-1 a favore della Carrarese.

VIDEO SAMPDORIA CARRARESE, I DORIANI NON VANNO OLTRE IL PARI

Anche nei minuti iniziali della seconda frazione di gara vede la Sampdoria attaccare, ma Bleve è bravissimo prima a respingere il tiro di Vieira e poi a deviare il tap-in sempre del solito Coda. La svolta del match arriva al 52′ quando il direttore di gara Prontera, dopo una chiamata del Var, espelle Illanes per aver fermato un’azione pericolosa di Coda.

La Sampdoria, dunque, cerca di sfruttare la superiorità numerica e al 58′ Tutino e Meulensteen cercano di tirare in porta nel corso di una mischia in area di rigore del team toscano, ma le loro conclusioni vengono respinte. Il pareggio arriva comunque al 67′ con Veroli che deposita in rete una respinta di Coppolaro su azione da calcio d’angolo.

Sempre Veroli sfiora qualche minuto dopo la rete del vantaggio. Nei minuti finali del match bisogna segnalare un colpo di testa di Coda parato in due tempi da Bleve. Quest’ultimo riesce a parare anche una conclusione dalla distanza di Kasami. L’ultima occasione del match è per Borini, ma la sua acrobazia termina sul fondo. Con questo pareggio, dunque, la Sampdoria resta in piena zona retrocessione.

VIDEO SAMPDORIA CARRARESE, GOL E HIGHLIGHTS DEL MATCH