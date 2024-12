RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: IL TRADIZIONALE BOXING DAY!

Tradizionale Boxing Day con i risultati Serie B: da qualche stagione ormai il giorno di Santo Stefano vede protagonista il campionato cadetto, non fa eccezione quest’anno e allora le dieci partite di giovedì 26 dicembre sono valide per la 19^ giornata, che è anche l’ultima del girone di andata. Si gioca solo oggi, iniziando alle ore 12:30 con Pisa Sassuolo che rappresenta il big match in cui c’è in palio una buona fetta di promozione diretta; alle ore 15:00 spazio alla maggior parte del programma con Brescia Modena, Cesena Cremonese, Cosenza Catanzaro, Frosinone Salernitana, Reggiana Juve Stabia, Spezia Mantova e Sudtirol Cittadella.

Risultati serie B Classifica/ Pari tra Cremonese e Sampdoria: Diretta gol live score (22 dicembre 2024)

Si prosegue poi alle ore 18:00 con il primo posticipo che sarà Palermo Bari, intrigante e sentito derby del Sud, chiusura alle ore 20:30 con Sampdoria Carrarese. Abbiamo dunque tanto di cui parlare nei risultati Serie B, davvero: la situazione per il momento vede il Sassuolo lanciato verso la promozione ma, come già detto, oggi la squadra di Fabio Grosso rischia nella trasferta di Pisa, anche se i nerazzurri sono stati battuti nell’ultimo turno restano una squadra che per il momento ha dimostrato di avere tutto per fare il grande salto, dovendo però guardarsi da uno Spezia che nel frattempo ha operato l’aggancio in classifica. Vedremo allora cosa ci porteranno in dote i risultati Serie B per queste interessanti partite della 19^ giornata…

Risultati Serie B, Classifica/ Lo Spezia rimane in scia! Diretta gol live score (oggi 21 dicembre 2024)

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA: SASSUOLO IN FUGA

Parlando ancora dei risultati Serie B per la 19^ giornata non si può non iniziare da un Sassuolo che ha rotto gli indugi e che, vincendo a Pisa, girerebbe addirittura con 46 punti alla boa di metà stagione. Significherebbe averne in proporzione 92 al termine della stagione, e sappiamo bene che superare quota novanta in un campionato tosto ed equilibrato come quello cadetto è davvero complicato: bisogna quindi fare tanti complimenti a un Fabio Grosso che la promozione l’aveva già centrata con il Frosinone due anni fa, ma che una volta di più sta dimostrando come in Serie B possa essere un allenatore capace e competente.

RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Catanzaro espugna Palermo! Diretta gol live score (oggi 15 dicembre 2024)

Certo va anche detto che il Sassuolo ha una rosa che non sfigurerebbe al piano di sopra o comunque si giocherebbe la salvezza, come ha fatto nella passata stagione; ora vedremo gli emiliani alla prova dell’Arena Garibaldi, intanto i 6 punti di vantaggio su Pisa e Spezia sono una buona assicurazione e, ad aumentare le speranze di promozione diretta, c’è anche il fatto che le prime della classifica stanno facendo corsa a sé visto che seconda e terza hanno un margine che parla addirittura di 9 lunghezze sulla quarta, che è una Juve Stabia in grande ascesa e reduce da tre vittorie consecutive, capace di staccare Cesena e Cremonese e migliorando ancor più il proprio bilancio. Tra poco sarà il momento di giocare, vedremo cosa ci diranno i campi per questi risultati Serie B.

RISULTATI SERIE B: 19^ GIORNATA

Ore 12:30 Pisa Sassuolo

Ore 15:00 Brescia Modena

Ore 15:00 Cesena Cremonese

Ore 15:00 Cosenza Catanzaro

Ore 15:00 Frosinone Salernitana

Ore 15:00 Reggiana Juve Stabia

Ore 15:00 Spezia Mantova

Ore 15:00 Sudtirol Cittadella

Ore 18:00 Palermo Bari

Ore 20:30 Sampdoria Carrarese

CLASSIFICA SERIE B

Sassuolo 43

Spezia, Pisa 37

Juve Stabia 28

Cremonese 26

Cesena 25

Bari 24

Catanzaro, Modena, Carrarese 23

Mantova 22

Palermo, Brescia 21

Sampdoria 19

Reggiana, Salernitana 18

Sudtirol, Cittadella 17

Cosenza (-4), Frosinone 16