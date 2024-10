VIDEO SPEZIA BARI, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Alberto Picco le squadre di Spezia e Bari non riescono ad andare oltre un pareggio a reti inviolate per 0 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i liguri iniziano bene la partita e cercano subito di prenderne in mano il controllo anche proponendosi in attacco già intorno al 7′ con una conclusione di Soleri, intercettata però da Soleri.

I minuti passano ed i pugliesi tentano di reagire spedendo la sfera in curva al 17′ con Favilli, costretto inoltre al cambio verso il 20′ con Novakovich per colpa di un infortunio. Gli Aquilotti si rivedono al 23′ quando Pio Esposito coglie un palo ma pure loro devono effettuare una sostituzione a causa di un infortunio inserendo Cassata al posto di Bandinelli già al 25′.

Nel secondo tempo il copione del match sembra rimanere invariato rispetto a quanto accaduto in precedenza e gli uomini di mister D’Angelo centrano infatti ancora un legno quando il tiro dalla distanza di Reca sbatte contro la traversa al 49′. Nel finale i Galletti non capitalizzano neanche con uno spunto interessante di Dorval al 66′ ed i bianconeri non fanno certo di meglio con Bertola al 74′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Alberto Ruben Arena, proveniente dalla sezione di Torre del Greco, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Soleri al 45’+2′ e Sa. Esposito al 45’+4′ da un lato, Lella al 29′, Novakovich al 45’+4′ ed Obaretin al 72′ dall’altro. Il punto conquistato in questo decimo turno del campionato cadetto permette al Bari di raggiungere quota 12 ed allo Spezia di toccare quota 20 punti nella classifica della Serie B 2024/2025.

