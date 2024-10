DIRETTA SPEZIA BARI, SFIDA PER I PLAYOFF

In campo alle 20,30 la diretta Spezia Bari che aprirà la decima giornata di Serie B in terra ligure. Di fronte ci saranno due squadre di ottimo livello che punteranno entrambe alla zona playoff. Imbattuto dall’inizio del campionato un grande Spezia che si trova al secondo posto in classifica ed è reduce da due vittorie consecutive contro Reggiana e Salernitana. Tre pareggi consecutivi, invece, per il Bari che non perde dalla seconda giornata ma continua a faticare in fase offensiva.

DIRETTA SPEZIA BARI, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La Serie B e, perciò, la diretta Spezia Bari sarà trasmessa in esclusiva da DAZN che detiene i diritti del campionato cadetto. Sarà anche possibile seguire la nostra diretta testuale che vi racconterà, passo dopo passo, lo svolgimento della partita con aggiornamenti costanti.

SPEZIA BARI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a vedere anche le probabili formazioni della partita con le scelte dei due allenatori. I padroni di casa andranno in campo con un 4-4-2 con Soleri ed Esposito che dovrebbero essere la coppia di attaccanti. Reca ed Elia agiranno come esterni con Bandinelli e Salvatore Esposito in mediana davanti a Hristov e Mateju.

Difesa a tre per Moreno Longo che manderà in campo Vicari, Pucino e Mantovani a difendere la porta di Radunovic. Oliveri e Dorval saranno i due esterni con Lasagna e Falletti in attacco e in ballottaggio con Favilli.

SPEZIA BARI, LE QUOTE

Per approfondire l’anticipo di Serie B con la diretta Spezia Bari andiamo ad approfondire le quote proposte da Sisal per la partita. I padroni di casa sono in grande forma e partono favoriti con la loro vittoria quotata a 2,25 contro il 3,25 per i pugliesi e il 3,15 del pareggio X.

