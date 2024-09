DIRETTA UDINESE COMO, I TESTA A TESTA

Prima partita di una lunga rivalità che nascerà oggi nella diretta di Udinese Como, i precedenti purtroppo non ci sono e anche fare un testa a testa sul momento di forma è relativo visto che sono state giocate solamente due partite ufficiali in campionato. Perciò per questa edizione dei testa a testa vi presentiamo un confronto economico tra le due compagini, ci saranno davvero molti spunti di riflessione. Partendo dai friulani, la società può vantare un valore di 130 milioni contando solo il prezzo dei cartellini dei suoi tesserati.

Il più costoso tra questi è quello di Bijol, 15 milioni per il difensore croato che fa della gestione palla la sua arma principale. Per il Como invece il giocatore più costoso è sempre un difensore, ma stiamo parlando di Varane. Campione d’Europa con la Spagna con un valore di venti milioni di euro, insieme a lui il più costoso è anche Strefezza con un valore di sei milioni di euro che vanno ad aggiungersi agli 89 di bilancio complessivo. L’economia tende a favore dei bianconeri, sarà cosi? Restate in nostra compagnia per scoprirlo. (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA UDINESE COMO, STREAMING VIDEO

Potrete vedere la diretta Udinese Como solo su Dazn. Questo poiché il match non fa parte di quelli che si potranno vedere anche su Sky.

Se non siete a casa o non potete usare la tv, allora ecco che l’applicazione Dazn potrebbe aiutarvi con la trasmissione su tutti i dispositivi mobili della diretta streaming.

UDINESE COMO, TUTTI AL FIRULI PER IL MATCH

Si può considerare una sfida salvezza già da oggi? La diretta Udinese Como si giocherà nella cornice del Bluenergy Stadium e vedrà sfidarsi due squadre che sulla carta lotteranno fino alle ultime giornate per evitare la retrocessione. Appuntamento domenica 1 settembre 2024 alle ore 20:45.

I bianconeri però hanno iniziato molto bene con quattro punti e zero sconfitte in due partite. Col Bologna di Italiano è arrivato un pareggio per 1-1 che è stato comunque un punto importante in trasferta mentre la prima in casa è stato un successo per 2-1 contro la Lazio.

Non si può dire lo stesso per il Como che ha raccolto solo un punto, anche se c’è da dire che il debutto era ai limiti del possibile contro la Juventus di Thiago Motta, gara terminata nettamente 3-0 per i torinesi. Con il Cagliari in Sardegna è arrivato invece l’1-1.

LE PROBABILI FORMAZIONI UDINESE COMO

Diamo un’occhiata alle probabili formazioni della diretta Udinese Como. I bianconeri si disporranno secondo il modulo 3-4-2-1 scelto da Runjaic. In porta Okoye, difesa a tre con Kabasele, Bijol e Giannetti. Agiranno da esterni Ehizibue e Zemura con Karlstrom e Payero in mediana. Davanti Thauvin e Brenner dietro a Lucca.

Replica il Como con l’assetto tattico 4-2-3-1 comandato da Fabregas. Tra i pali Reina, pacchetto arretrato formato da Iovine, Goldaniga, Barba e Moreno. A centrocampo Braunoder e Engelhardt con Strefezza, Cutrone e Da Cunha sulla trequarti con alle spalle Belotti.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE UDINESE COMO

Concludiamo l’analisi di questa partita con le quote per le scommesse della diretta Udinese Como. I comaschi sono sfavoriti a 3.75 contro l’1 fisso a 2.05 per i bianconeri. Il pareggio, raffigurato con il segno X, è offerto invece a 3.40.

Adesso vediamo il discorso delle reti. L’Over 2.5 è segnato in lavagna a 2.10, più alto rispetto all’1.73 dell’Under con la medesima quota. Il Gol è a 1.95, il No Gol a 1.80.