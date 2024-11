VIDEO VERONA MONZA PRIMAVERA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Olivieri il Verona Primavera ha la meglio sul Monza Primavera vincendo per 4 a 0 come vedremo nelle immagini del video Verona Monza Primavera con i gol e gli highlights. Nel primo tempo i giovani scaligeri iniziano la sfida con il turbo inserito ed infatti, dopo aver colto il palo già al 2′ con un calcio d’angolo di Agbonifo, spezzano poi immediatamente l’equilibrio di partenza con la rete del vantaggio siglata al 13′ da Vermesan, che insacca la sfera sul tiro di Agbonifo respinto dalla traversa.

DIRETTA/ Verona Monza Primavera (risultato finale 4-0): la chiude Nwanege! (oggi 9 novembre 2024)

I minuti passano e le cose sembrano complicarsi ulteriormente per i brianzoli, costretti ad inserire Castelli al posto di Lupinetti per colpa di un infortunio al 22′. I veneti proseguono la sfida con lo stesso atteggiamento ammirato in avvio e così realizzano anche il gol del raddoppio al 27′ con Ajayi, sfruttando al meglio un corner del solito Agbonifo.

Diretta/ Verona Roma (risultato finale 3-2): finale incredibile, decide Harroui! (3 novembre 2024)

Nel secondo tempo la partita resta bloccata e le emozioni scarseggiano finchè il subentrato Domanico salva sulla linea il colpo di testa di Ajayi al 66′ sulla conclusione di Agbonifo respinta dal portiere Ciardi. Nel finale è proprio Agbonifo a trasformare il calcio di rigore assegnato per un fallo subito da Monticelli al 75′ e Popovic non partecipa alla festa sprecando all’88’ lasciando il posto a Nwanege, il quale cala il poker definitivo nel recupero al 90’+3′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Erminio Cerbasi, proveniente dalla sezione di Arezzo, ha estratto il cartellino giallo per due volte ammonendo Colombo al 16′ e Domanico al 35′ tra le file del Monza Primavera. I tre punti conquistati sul proprio campo in questo undicesimo turno di campionato permettono al Verona U20 di raggiungere quota 12 nella classifica della Primavera 1 scavalcando in questo modo diretti rivali di giornata del Monza U20, rimasti infatti bloccati a 11 punti.

Diretta/ Monza Inter Primavera (risultato finale 2-3): i nerazzurri resistono e vincono! (3 novembre 2024)

VIDEO VERONA MONZA PRIMAVERA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS