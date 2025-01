DIRETTA VIRTUS VERONA ALCIONE MILANO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA

Andiamo a vedere qualche chicca statistica relativa alla diretta di Virtus Verona Alcione Milano, match davvero molto interessante e nel mentre che i giocatori in campo terminino il riscaldamento cerchiamo di capire quali trend potremmo aspettarci in questa sfida. Partiamo dai padroni di casa che sono una squadra che punta molto sul blocco basso con una difesa piazzata in media a 21metri dalla porta, cosi si dovrebbero sfruttare i passaggi e infatti abbiamo 400 passaggi riusciti nell’arco della partita ma anche una media del23% di errori gravi di impostazione che poi portano ad un tiro in porta della squadra avversaria. Infatti abbiamo una media di gol subiti pari a 1,2.

L’Alcione potrebbe sfruttare molto bene queste problematiche essendo una squadra molto brava a convertire i contropiede. Parliamo infatti del 36% di reti che arrivano da azioni di questo tipo, non a caso sono la squadra che ha vinto il 50% delle partite disputate fino a questo momento. Speriamo non vi sia venuto il mal di testa con tutti questi numeri, passiamo al prossimo aggiornamento dove vedremo invece il commento live della diretta di Virtus Verona Alcione Milano. (agg. Gianmarco Mannara)

COME VEDERE IN TV LA DIRETTA VIRTUS VERONA ALCIONE STREAMING VIDEO: TUTTE LE INFO UTILI

La diretta Virtus Verona Alcione Milano in tv non ci riserverà sorprese: anche nel nuovo anno, il campionato di Serie C 2024-2025 sarà un’esclusiva per gli abbonati ai canali di Sky Sport. Di conseguenza, servirà un abbonamento per usufruire in alternativa dei servizi di Sky Go e anche Now Tv per avere a disposizione anche l’opzione della diretta Virtus Verona Alcione Milano in streaming video.

OBIETTIVI DIVERSI

Con la diretta Virtus Verona Alcione Milano ci diamo appuntamento alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 4 gennaio 2025, quando il campionato di Serie C 2024-2025 torna protagonista dopo la sosta con la sua ventunesima giornata. Siamo nel girone A e dobbiamo dire che gli obiettivi saranno diversi per i padroni di casa scaligeri e i loro ospiti meneghini nella diretta Virtus Verona Alcione Milano: la netta vittoria per 0-3 a Lumezzane prima di Natale è stata davvero preziosa per la Virtus Verona, che però con 24 punti resta “in sospeso” nella zona a metà fra playoff e playout, dove tutto è ancora possibile sia nel bene sia nel male.

L’Alcione Milano invece, nonostante la sconfitta casalinga contro l’Atalanta U23, resta la rivelazione della prima parte della stagione nel girone A, con i suoi 32 punti che collocano la terza squadra calcistica di Milano più che salda nel cuore della zona playoff, ovviamente da consolidare e se possibile da migliorare ulteriormente da qui al termine della stagione regolare. Gli obiettivi di conseguenza sono molto chiari, adesso però vogliamo scoprire chi avrà smaltito meglio il panettone e inizierà quindi con un sorriso il 2025 grazie alla diretta Virtus Verona Alcione Milano…

VIRTUS VERONA ALCIONE MILANO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il Virtus Verona dovrebbe optare per il 3-5-2, con in porta Alfonso e in difesa la linea composta da Daffara, Calabrese e Manfrin. La Virtus poi dovrebbe poi proporci un centrocampo a cinque, nel quale Mehic potrebbe essere il regista, con Toffanin e Gatti ai suoi fianchi ed infine Lerco come esterno destro e Amadio sulla corsia mancina, mentre il tandem d’attacco titolare potrebbe essere formato da Rispoli e De Marchi.

Parliamo poi naturalmente anche dell’Alcione Milano di mister Giovanni Cusatis, che potrebbe invece affidarsi a un modulo 4-3-1-2 e a questi possibili undici titolari: il portiere Bacchin; in difesa i terzini Chierichetti e Dimarco più i due centrali Pirola e Stabile; a centrocampo il terzetto con le mezzali Bagatti e Bright ai fianchi di Piccinocchi; infine, con il trequartista Invernizzi arriviamo al reparto offensivo dell’Alcione Milano, che in attacco potrebbe proporre la coppia Marconi-Palombi.

ECCO LE QUOTE PER IL PRONOSTICO

Diamo infine uno sguardo alle quote Snai per il pronostico sulla diretta Virtus Verona Alcione Milano: la vittoria della Virtus Verona è favorita con una quota di 2.10 sul segno 1, mentre un successo esterno dell’Alcione Milano è dato a 3.50 per il segno 2. Il pareggio infine è quotato a 2.90 per chi dovesse credere nel segno X.