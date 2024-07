Vittoria e Simone Dell’Agnello insieme dopo Temptation Island 2024

Il falò di confronto di Alex e Vittoria nella puntata finale di Temptation Island 2024 ha regalato un importante colpo di scena. La coppia ha deciso di dirsi addio, con la ragazza che si è detta non più innamorata di lui e che si è avvicinata sensibilmente al single Simone Dell’Agnello durante il programma; e, a sorpresa, dopo l’addio ad Alex è tornata proprio tra le braccia del tentatore e ha deciso di lasciare la Sardegna insieme a lui. A distanza di un mese le cose non sono cambiate: Alex e Vittoria sono ufficialmente separati, come confermato da entrambi in un’intervista a WittyTv.

Ma, a sorpresa, a raggiungere la ragazza durante l’intervista è proprio il tentatore, a conferma che la loro conoscenza prosegue inarrestabile. “Mi sono avvicinata a una persona che è riuscita a darmi ciò che mi mancava – racconta Vittoria parlando del tentatore – Ha sempre saputo aiutarmi e consolarmi e trova sempre il modo di farmi sorridere. Ci siamo avvicinati, non mi sono neanche accorta e mi sono trovata a legarmi con lui“. Anche per lo stesso Simone, che l’ha raggiunta e si è seduto accanto a lei, l’avvicinamento a Vittoria si è rivelato inatteso: “È stata una bella sorpresa conoscerla perché non me l’aspettavo. Io ero andato nel programma dopo un anno difficile e una storia lunga 8 anni, quindi zero aspettative, ero lì per divertirmi e fare un’esperienza nuova. Io e Vittoria i primi giorni non ci siamo mai visti, lei aveva la testa solo a lui e stava molto male“.

Vittoria e Simone Dell’Agnello un mese dopo: “Ci basta uno sguardo per capirsi“

Simone Dell’Agnello, seduto al fianco di Vittoria durante l’intervista a WittyTv, ripercorre la loro conoscenza a Temptation Island 2024: “Abbiamo iniziato in spiaggia a parlare ed è stata una cosa molto tranquilla. Da lì è scattato qualcosa, ci siamo guardati con occhi diversi ed è nata tutta la situazione. C’è stata molta chimica“. Lei sembra molto presa da questa nuova conoscenza: “Ci stiamo vivendo. Io avevo il timore che potesse essere una cosa da parte sua solo riguardante il programma, invece le cose stanno continuando e l’interesse da parte sua è reale“.

Il tentatore, dal canto suo, ammette: “Ha sofferto tanto, io per primo ho avuto una storia molto lunga per cui so che vanno rispettate anche le altre persone. Io mi sento molto bene quando sto con lei. La forza nostra nasce guardandosi: ci basta uno sguardo per capirsi. Mi piace, mi attrae, mi sembra una persona sincera e che dà tutta se stessa. Ad oggi sono contento“. Dopo l’addio ad Alex, Vittoria sembra aver ritrovato la serenità perduta: “Io sono super felice, mi fa stare bene e mi fa sorridere ogni giorno“. E anche Simone si dice felice, pur non definendosi ancora una coppia a tutti gli effetti: “È una cosa che viene spontanea, tranquilla, come due fidanzati…“.