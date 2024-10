Stasera appuntamento con la seconda puntata di Io Canto Generation 2024, il talent musicale dedicato a giovani cantanti condotto da Gerry Scotti tornato in prima time su Canale 5. Al centro del programma nuovi giovani talenti suddivisi in sei squadra capitanate da Anna Tatangelo, Mietta, Benedetta Caretta, Lola Ponce, Cristina Scuccia e Fausto Leali. A giudicare le loro performance canore la giuria composta da Michelle Hunziker, Al Bano, Orietta Berti, Claudio Amendola, Fabio Rovazzi, Iva Zanicchi. Scopriamo chi sono i protagonisti della nuova edizione Walter Puddinu, Swamy Leone, Aurora Binetti e Sophia Lassi.

Chi è Walter Puddinu, concorrente di Io Canto Generation 2024

Tra i concorrenti della nuova edizione di Io Canto Generation c’è anche Walter Puddinu, un giovane ragazzo di 10 anni originario di Ozieri. Sul palcoscenico di Io Canto, Walter ha portato il brano “Guasto d’amore” del rapper Bresh facendosi notare in primis dalla giuria composta da Michelle Hunziker, Claudio Amendola, Fabio Rovazzi, Iva Zanicchi e Orietta Berti, ma anche dal pubblico in studio. Il cantante, entrato nella squadra di Mietta, ha ottenuto un buon punteggio da parte della giuria che gli ha assegnato 8 per la presenza scenica e 10 per la prova vocale.

La passione per la musica è innata in Walter che dall’età di 6 anni quando ha iniziato come autodidatta interpretando brani della tradizione sarda. E’ arrivato a Io Canto Generation grazie al papà Sirio che ha pensato di iscriverlo. «L’emozione è stata enorme – ha detto la mamma Graziella Meledina – perché calcare il palco di Mediaset, specialmente per un bambino di 10 anni, rappresenta un’esperienza unica e indimenticabile».

Swamy Leone, chi è la concorrente di Io Canto Generation 2024

Swamy Leone è una giovane protagonista di Io Canto Generation. La giovane cantante leccese è entrata nella squadra di Mietta e durante la sua prima esibizione si è dovuta confrontare con un brano iconico come “The Best” di Tina Turner. Una prova non semplice per la giovane ragazza che ha dimostrato grande grinta e presenza scenica travolgendo il pubblico e in studio e tutta la giuria. Swamy studia al liceo musicale“G. Palmieri” di Lecce e sa suonare anche il pianoforte. Non solo, la giovane cantante studia canto con la vocal coach salentina Alessandra Alemanno

Aurora Binetti conquista Io Canto Generation 2024: chi è?

Conosciamo meglio Aurora Binetti, una delle protagoniste della nuova edizione di Io Canto Generation. La cantante si è fatta notare sin dalla prima esibizione interpretando il brano “Ho amato tutto” di Tosca presentato in gara al Festival di Sanremo 2020. Un brano importante e maturo di non facile interpretazione che Aurora ha saputo far suo regalando ai telespettatori e al pubblico in studio una delle esibizioni più intense della serata.

Una canzone meravigliosa che ha commosso tutti in studio compresi i coach Fausto Leali e Anna Tatangelo, ma anche il giurato Claudio Amendola e il conduttore casa Gerry Scotti. Un momento di grande pathos ed emozione, a conferma del grandissimo talento della giovane Aurora che di fronte alle difficoltà delle vita non si è mai arresa, anzi ha reagito con coraggio a conferma che non bisogna mai arrendersi!

Chi è Sofia Lassi, in arte Lady Sox, concorrente di Io Canto Generation

Infine a Io Canto Generation c’è anche Sofia Lassi, in arte Lady Sox. Classe 2009, Sofia Lassi è una cantautrice e ha iniziato da giovanissima a muovere i passi nel mondo della musica. A soli 6 anni, infatti, ha recitato in un film della Rai dedicato a Luisa Spagnoli; un’esperienza che ha spinto la piccola Sofia a studiare canto e recitazione. “Il mio sogno fin da piccola è stato quello di voler diventare una scrittrice di canzoni e di sceneggiature” – ha detto la cantante che ha deciso di farsi chiamare con lo pseudonimo di Lady Sox.

Da dove deriva questo nome? “È un nome d’arte che uso quando scrivo e canto le mie canzoni, perché nella mia famiglia è consuetudine accorciare i nomi con la X finale e poi sono un’amante di Lady Gaga, e così ecco “Lady Sox”” – ha detto la giovane cantante che ha scritto la sua prima canzone a soli 8 anni.