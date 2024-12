William e Manuela nuova coppia di Uomini e Donne

Sorpresa nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, lunedì 9 dicembre 2024. Maria De Filippi chiama al centro dello studio un cavaliere e una dama del trono over che, pur non avendo mai parlato della loro frequentazione, si stanno conoscendo da diverse settimane. Al centro dello studio, così, si accomodano William e Manuela e Tina Cipollari non nasconde lo stupore di vederli di fronte a lei non avendo mai saputo della loro frequentazione. La bionda opinionista, tuttavia, viene spiazzata quando si rende conto di ciò che sta per accadere in studio.

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 9 dicembre 2024/ Nuove esterne per Martina, Michele e Francesca

Diversamente da altre coppie che, pur frequentandosi da tempo, preferiscono restare ancora in trasmissione prima di decidere se lasciare o meno il programma. William, invece, sicuro dei propri sentimenti, spiazza anche Manuela con un gesto inaspettato.

William e Manuela emozionano il pubblico di Uomini e Donne

“La prima volta che abbiamo ballato era il 28 ottobre, è passato un mese. Sono emozionato perché ci siamo trovati subito bene e non ci siamo più lasciati. Lei mi ha fatto una sorpresa bellissima da me ad Agropoli. Spero che i miei amici del parterre trovino una persona speciale come Manuela. È una donna vera con tanti contenuti, principi. Mi ha dato tanto e subito. Per questo motivo non ci siamo mai lasciati e vorrei chiederle di uscire”. Con queste parole William si è ufficialmente dichiarato a Manuela nello studio di Uomini e Donne.

Alessio Pili Stella, chi è il cavaliere di Uomini e Donne/ Segnalazione su Marco: spunta Beatrice

William ha così regalato a Manuela tutte le loro foto, delle rose rosse e, soprattutto, un anello. Visibilmente emozionato, Manuela lo ha abbracciato per poi ballare insieme. La coppia ha poi salutato tutti lasciando il programma mentre Gianni Sperti ha commentato così: “È stato inaspettato, sono belli. Hanno riempito lo studio di emozioni. Complimenti”.