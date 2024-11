La stagione del Grande Fratello 2024 non è ancora totalmente entrata nel vivo: circa due mesi sono forse ‘pochi’ rispetto agli standard del reality ma alcuni concorrenti sono da tempo già protagonisti indiscussi. Spicca ad esempio Yulia Bruschi, tra faccende sentimentali, dinamiche di convivenza e racconti personali che hanno già dettato preferenze e pareri da parte del pubblico. Ma chi è Yulia Bruschi oltre ad essere una concorrente della trasmissione condotto da Alfonso Signorini.

Classe 1998, di origini cubane ma naturalizzata italiana; Yulia Bruschi si è appassionata da giovanissima al mondo della moda ed è proprio in Italia che ha mosso i passi decisi dal punto di vista professionale affermandosi come modella. Prima ancora di accedere al settore televisivo – come racconta Libero – ha avuto modo di coltivare in parallelo anche l’attività di network marketing focalizzandosi principalmente nel settore del turismo.

Yulia Bruschi, le prime esperienze televisive nel segno dei reality ‘sentimentali’

Una delle prime apparizioni di Yulia Bruschi sul piccolo schermo risale al 2021 con l’esperienza a Love Island; nella trasmissione si mise in evidenza per il legame con Manuel Pirelli, una liaison che però non ha avuto un esito felice una volta terminata la trasmissione: “Lui è il classico napoletano ‘tarantello, di lui non mi fiderò mai”. Prima ancora di questa esperienza vissuta più da protagonista, l’anno precedente aveva anche preso parte all’edizione di Temptation Island figurando nel cast delle tentatrici.

In virtù della sua attività professionale in qualità di modella, Yulia Bruschi – concorrente del Grande Fratello 2024 – risulta particolarmente seguita sui social. Oltre 20mila follower e, nella bio, si definisce: “Metà cubana e metà italiana”. La modella è infatti nata a L’Avana da madre cubana mentre il suo papà è per l’appunto italiano.