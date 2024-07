Yumin Abbadini è fidanzato con Elisa Iorio: sono entrambi ginnasti alle Olimpiadi di Parigi 2024

Il ginnasta italiano e speranza dell’Italia nell’individuale maschile di Ginnastica artistica alle Olimpiadi di Parigi 2024 è fidanzato con la collega Elisa Iorio, i due rappresentano una coppia tutta sportiva e in grado di regalare già diverse gioie al popoli italiano nelle rispettive discipline. Yumin e Elisa Iorio sono fidanzati da circa un anno e mezzo e nel corso di alcune dichiarazioni concesse a La Gazzetta dello sport, il giovane aveva speso parole importanti nei confronti della sua dolce metà: “Fare lo stesso sport certamente aiuta, sappiamo entrambi quanto sia difficile anche solo trascorrere del tempo insieme… per fortuna non parliamo soltanto di ginnastica! È stata lei a fare il primo passo lo scorso dicembre ed è bello poterla vedere in gara a Napoli dopo tutti i problemi fisici che l’hanno frenata negli ultimi tempi” ha raccontato il giovane che oggi potrebbe regalare una preziosa medaglia all’Italia.

Lo scorso anno la coppia Yumin Abbadini ed Elisa Iorio ha preso parte insieme anche alle Final Six di Napoli, per entrambi la ginnastica rappresenta il sogno di una vita e grazie a questa entrambi hanno anche trovato l’amore.

Yumin Abbadini e Elisa Iorio: ecco quando si sono conosciuti

La storia d’amore tra i due ginnasti è recente ma affonda radici nel passato, visto che i due giovani si conoscono già da diversi anni, come raccontato da Elisa Iorio tra le colonne de La Gazzetta dello sport: “Con Yumin, invece, ci conosciamo dal 2017 e mi è sempre piaciuto come persona, è un’anima pura che parla poco, ma avrebbe molto da raccontare e soprattutto nasconde una determinazione incredibile” ha detto la Fata che con le colleghe è riuscita a portare a casa la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Caratteristiche di Yumin Abbadini che sono state notate dalla fidanzata Elisa Iorio in tempi non sospetti e da un rapporto di iniziale amicizia si è passati a qualcosa di molto più profondo, adesso anche sotto il cielo delle Olimpiadi di Parigi 2024.