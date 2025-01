Sembra essere arrivata al capolinea l’amicizia “speciale” tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma al Grande Fratello. Negli ultimi giorni, Helena è stata al centro di numerosi scontri nella Casa, culminati in una lite particolarmente accesa con Jessica Morlacchi, durante la quale ha tentato di lanciarle addosso un bollitore con dell’acqua. Dopo quell’episodio, Helena si è avvicinata nuovamente a Javier, mentre Zeudi sembra aver stretto legami con alcune delle “nemiche” della brasiliana, come Shaila Gatta, disapprovando il comportamento della coinquilina. Alla luce del loro allontanamento, Helena e Zeudi hanno deciso di avere un confronto, che non si è concluso nel migliore dei modi.

“Io ti sto lasciando più spazio rispetto a prima. Sto cercando di distaccarmi in generale perché qualsiasi cosa può infastidirti. Mi allontano non perché tu non mi piaccia, ma perché tu mi piaci fin troppo. Certe cose non mi sono andate giù, a volte non sei stata molto carina con me”, le ha detto Zeudi. Helena, però, non la pensa allo stesso modo e vorrebbe indietro la sua amica, tornando a scherzare e a condividere momenti spensierati insieme: “Io sono già una donna, tu una ragazzina. Devi imparare delle cose”.

Grande Fratello, Helena Prestes e Zeudi Di Palma ai ferri corti: il tifo di Luca Calvani

“Se pensi che io sia una ragazzina prepotente allora non hai capito nulla di me. Su quali basi lo dici? Ho 23 anni, ho tutto il diritto di esserlo, ma ho la testa sulle spalle e lavoro da quando ho dodici anni”, ha risposto stizzita Zeudi Di Palma alle accuse di Helena Prestes. A questo punto, l’influencer brasiliana ha deciso di andarsene, invitando l’ex Miss Italia a camminare da sola e chiarendo una volta per tutte la natura del loro rapporto: “Odio le carezze finte. Non voglio avere un rapporto sentimentale con te”.

Zeudi si è quindi ritrovata da sola in stanza, riflettendo sulle parole di Helena, che a suo dire mancavano di un filo logico. Tra i concorrenti del Grande Fratello, l’unico a confortarla e ad incoraggiarla a non arrendersi con la brasiliana è stato Luca Calvani. L’attore, che fa il tifo per questa coppia, spera che le due possano chiarirsi e arrivare a un lieto fine: “Sii quella che sei. Sii aperta. Fateci vedere la meraviglia. E io compro i pop-corn e resto a guardarvi dalla mattina alla sera. Devi raccontarci questo viaggio incredibile di questa ragazza che prende e sbroglia questa matassa”. L’ex Miss Italia, però, non è sicura di riuscire ad abbattere il muro che Helena ha ormai costruito tra di loro.