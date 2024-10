Video Lucchese Milan Futuro che racconta un match fin da subito con tanto equilibrio e ritmi intensi soprattutto a centrocampo. La sblocca la formazione di casa grazie al calcio di punizione realizzato da Saporiti. Portiere battuto e vantaggio della formazione di casa. Il Milan Futuro prova a rendersi pericoloso con il baby attaccante nazionale Camarda, ma nulla da fare. Il pareggio dei rossoneri arrivo i minuti conclusivi della prima frazione di gioco grazie al tap-in di Hozdic, dopo la spizzata sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Camarda.

Video Benevento Juventus Next Gen (4-1)/ Gol e highlights: dilagano le Streghe, è primo posto!

Il secondo tempo della gara tra Lucchese e Milan Futuro evidenzia una partita piuttosto equilibrata e con tanti cartellini gialli. Nella prima frazione nemmeno una ammonizione, nella seconda ben 5. Si guadagnano il cartellino giallo Sandri, Camarda, Jimenez, Sabbione e Quirini. Poche emozioni sia da una parte che dall’altra con il pareggio che permette alle due formazioni di salire rispettivamente a quota 10 e 6. Pareggio importante per i rossoneri che adesso prepareranno la sfida in casa contro la Pianese, per uno dei primi scontri diretti della stagione.

Video Pergolettese Caldiero Terme (3-2) / Gol e Highlights: quante emozioni! (Serie C, 30 Settembre 2024)

VIDEO LUCCHESE MILAN FUTURO: IL TABELLINO

LUCCHESE: Palmisani L. (Portiere), Gemignani A., Sabbione A., Gasbarro A., Quirini E., Tumbarello G., Welbeck N., Visconti E., Antoni E., Saporiti E. (dal 33′ st Fedato F.), Sasanelli L. (dal 30′ st Selvini A.). A disposizione: Allegrucci L. (Portiere), Botrini T., Catanese G., Coletta J. (Portiere), Djibril M., Dumbravanu D., Fedato F., Frison F., Giacchino G., Leone M., Magnaghi S., Moschella M., Ndiaye B., Selvini A.

MILAN U23: Raveyre N. (Portiere), Jimenez A. (dal 30′ st D’Alessio L.), Coubis A., Minotti G., Bartesaghi D. (dal 30′ st Bozzolan A.), Hodzic D., Sandri M. (dal 20′ st Malaspina M.), Cuenca Martinez H. F. (dal 20′ st Traore C.), Zeroli K., Fall M., Camarda F. (dal 36′ st Turco N.). A disposizione: Alesi G., Bozzolan A., D’Alessio L., Dutu M., Malaspina M., Mastrantonio D. (Portiere), Traore C., Turco N., Zukic D.

Video Pescara Carpi (2-1)/ Gol e Highlights, abruzzesi in testa (Serie C, 30 Settembre 2024)

Reti: al 15′ pt Saporiti E. (Lucchese) al 45′ pt Hodzic D. (Milan U23) .

Ammonizioni: al 31′ st Sabbione A. (Lucchese), al 44′ st Quirini E. (Lucchese) al 15′ st Sandri M. (Milan U23), al 19′ st Jimenez A. (Milan U23), al 22′ st Camarda F. (Milan U23).

VIDEO LUCCHESE MILAN FUTURO: GOL E HIGHLIGHTS