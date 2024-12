A passo di danza, il cast del film

Venerdì 27 dicembre 2024 va in onda nel pomeriggio di Canale 5, alle ore 14.10, il film A passo di danza, pellicola di genere sentimentale del 2021. La pellicola è diretta dal regista Kevin Fair, noto per aver curato le riprese degli episodi della quinta stagione della serie tv di successo “Smallville”.

La protagonista femminile di A un passo di danza è interpretata dall’attrice e cantante Alexa PenaVega, conosciuta dal pubblico per il personaggio di Carmen Cortez nella serie cinematografica “Spy Kids”, accanto a Antonio Banderas, mentre nei panni del protagonista maschile troviamo l’attore Luke Macfarlane, volto di diverse serie tv quali “Beauty and the Beast”, “Person of Interest” e “Supergirl”. Nel cast del film compaiono anche: Nolen Dubuc, Heather-Claire Nortey, Tiffani Timms, Andrew Dunbar, Marc Gaudet, Kurt Long, Kristina Lao, Nelson Giles, Dan Quinn, Candace Chase, Dayleigh Nelson e Abigail Smith.

A passo di danza, la trama del film

A passo di danza racconta la storia della bella e talentuosa Jenna, una ragazza che a seguito di un terribile incidente ha dovuto mettere da parte la sua brillante carriera come ballerina. La giovane, però, non si è persa d’animo ed è tornata a vivere nella cittadina in cui è nata aprendo una scuola di danza in cui trasmette ai suoi piccoli allievi tutta la sua passione per la danza.

Anche se la nostalgia per la sua vecchia vita ogni tanto torna a fare capolino, Jenna si dimostra molto forte e determinata, felice della nuova realtà che è riuscita a costruirsi. Un giorno la protagonista riceve una telefonata inaspettata: un suo vecchio conoscente le chiede di occuparsi del recupero muscolare di un giocatore professionista di hockey che a sua volta ha avuto un incidente che potrebbe mettere in serio pericolo la sua carriera.

É così che incontra Ryan, un ragazzo deluso e arrabbiato per la sua situazione, che ha perso qualunque speranza per il futuro. Jenna, che comprende perfettamente quello che Ryan sta attraversando, cerca di stare al suo fianco facendogli vedere che c’è sempre una possibilità di risollevarsi, ma quest’ultimo si chiude sempre di più in sé stesso.

Giorno dopo giorno, però, l’opportunità di prendere parte ad una gara di ballo rende i due sempre più vicini, tanto che ben presto i loro cuori si apriranno ad un nuovo e profondo sentimento. Quando tutto sembra andare finalmente per il meglio, Ryan riceve una notizia che rischia di mandare all’aria la sua partecipazione alla gara e il rapporto con Jenna, infatti un medico gli propone la possibilità di sottoporsi ad un’operazione tanto difficile quanto piena di rischi, ma che potrebbe dargli una piccola possibilità di ritornare a giocare a hockey. A passo di danza è un film romantico adatto a tutta la famiglia che viene trasmesso periodicamente, in particolare durante il periodo natalizio.