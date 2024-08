Achille Costacurta continua a far parlare di sé, e forse ci sta prendendo la mano. Il figlio di Billy Costacurta e Martina Colombari ne ha “combinata” un’altra: si è mostrato in un video su TikTok mentre si trova dal suo gioielliere per installare in bocca una dentiera di diamante. A finire nella bufera sono stati stavolta i genitori del ragazzo, che vengono tacciati di non curanza. Ebbene sì, in un video sul noto social il giovane Achille Costacurta ha deciso bene di mostrare a tutti l’impianto di una dentiera tutta fatta di diamanti, un pezzo costosissimo che probabilmente vale migliaia di dollari.

Achille non è di certo nuovo a questi gesti plateali, forse fatti per attirare l’attenzione del pubblico, dato che sa di essere tenuto d’occhio dal gossip. Poco tempo fa aveva fatto scalpore un suo video mentre teneva in mano una bustina con una polvere rosa, mentre in un’altra occasione insultava pubblicamente la madre Martina Colombari dopo che si era mostrata in costume. Molti, però, sotto al video della dentiera di diamanti, non sono riusciti a trattenersi. Gli utenti se la sono presa coi genitori, che permettono al giovane adolescente di condurre una vita fatta di eccessi e lusso, nonostante il suo comportamento da testa calda.

Poco fa, anche il calciatore Billy Costacurta si era espresso parlando per la prima volta del figlio, sottolineando di essergli sempre vicino e dichiarando di vedere una forte sofferenza nella generazione coetanea di Achille Costacurta. Un tasto dolente questo per la madre Martina Colombari, che con lui aveva partecipato al programma Pechino Express. In una lunga intervista da Diletta Leotta, l’ex Miss Italia aveva confessato di stare passando un periodo molto difficile proprio con il figlio, il quale la metteva costantemente a dura prova.

E così ha fatto anche a SkyTg24 il marito Billy, che parlando di Achille Costacurta ha detto di avere una grande pazienza: “Mi riconosco questa dote che mi ha aiutato anche a superare momenti difficili”. Insomma, una famiglia apparentemente preoccupata e attenta, ma un figlio che non smette mai di stupire – negativamente – sui social. “Non mordere mai il tuo gioielliere mentre ti fa i denti nuovi!” scrive il ragazzo sul video di TikTok, clip che ha collezionato quasi 900mila reazioni. Il giovane rampollo Costacurta forse ha capito la dinamica per emergere, e non ci resta quindi che aspettare la sua prossima bizzarra trovata.