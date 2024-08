Billy Costacurta (nome d’arte di Alessandro), ha parlato per la prima volta di suo figlio Achille Costacurta, dopo le vicende che hanno coinvolto il ragazzo appena diciannovenne. Ad intervistarlo è stato SkyTg24 che ha chiesto chiarimenti all’ex calciatore dopo il terribile polverone mediatico sorto intorno alla figura di suo figlio. Lunedì prossimo andrà in onda “Stories” un programma di Sky del quale saranno protagonisti Martina Colombari insieme al marito Billy Costacurta per raccontare la loro vita privata, e forse, tutto quello che è successo con il figlio Achille.

Intanto, l’ex calciatore ha rilasciato qualche dichiarazione raccontando di come suo figlio sia estasiato dalla sua incredibile pazienza: “Mi riconosco questa dote che mi ha aiutato anche a superare momenti difficili.”, spiega Billy Costacurta, raccontando di esserci sempre stato per il figlio: “Achille, non potrà mai dire che non sono stato presente”. Parlando proprio di quest’ultimo, ha voluto specificare che appartiene ad una generazione che ha bisogno di aiuto e che purtroppo si trova ad affrontare sfide di un mondo nuovo, che in passato non erano così “pressanti” come invece lo sono adesso. Billy Costacurta ha continuato: “Vedo gli adolescenti che fanno molta fatica e vorrei cercare di aiutarli” lanciando anche una provocazione agli adulti, che secondo lui se ne stanno fregando troppo.

Ma cos’è successo ad Achille Costacurta? Il giovane, figlio dell’ex Miss Italia Martina Colombari e di Alessandro (Billy) Costacurta aveva partecipato con la madre a Pechino Express qualche mese fa, e dopo l’esperienza aveva postato su Instagram alcune storie in cui si mostrava con una strana polvere rosa. Il che ha subito fatto dubitare i follower, che lo hanno riempito di commenti e insulti, cosa che lo ha poi spinto a disattivare i social.

Poco fa, è invece ricomparso tramite alcuni video su TikTok, in particolare uno in cui si fa vedere con i suoi genitori in montagna sulle Alpi, mentre si gode una vacanza. Dopotutto sta uscendo dal periodo più difficile per ogni persona, quello dell’adolescenza, che per il figlio di un VIP può essere ancora più difficile. Achille, però, sembra essere sincero con sé stesso, raccontando di essere stato anche dipendente dai social network, paragonati dal ragazzo al “gioco d’azzardo”. In tutto questo i genitori Billy Costacurta e Martina Colombari lo hanno sempre sostenuto: “Soltanto quando cresci scopri che tutto quello che fanno per te lo fanno per uno scopo: per il tuo bene. All’improvviso cambi”.

