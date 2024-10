Alan Friedman è stato ospite questo pomeriggio di Mara Venier a Domenica In per il consueto dibattito sugli accadimenti del giorno precedente a Ballando con le stelle 2024. Il focus è subito andato sulla performance del giornalista ed esperto di economia per le copiose critiche ricevute dopo la sua esibizione con Giada Lini. Il giornalista si è innanzitutto detto rammaricato per la reazione ma, al contempo, si è detto anche ferito per le parole molto forti ricevute come giudizio in particolare da Alberto Matano.

“Mi sono sentito ferito quando Alberto Matano ha usato la parola ‘tremendo’, non sono riuscito a reagire intellettualmente perchè ero molto provato”. Inizia così Alan Friedman, risentito per le parole del conduttore nel giudicare la sua esibizione a Ballando con le stelle 2024. “Ieri sera ho reagito male, ho mostrato la mia rabbia quando ho sentito quelle cose. Oggi, a mente fredda, mi sono reso conto di come avrei invece dovuto reagire. Avrei dovuto dire: ‘Io sono una persona seria’”.

Alan Friedman a Domenica In: “A Ballando con le stelle 2024 mi sto mettendo alla prova, però…”

Alan Friedman ha poi proseguito – sempre a Domenica In – ponendo l’accento sulla sua gloriosa carriera internazionale, non solo in ambito giornalistico. Una premessa necessaria per introdurre il suo approccio a Ballando con le stelle 2024: “Mi sono messo alla prova, mi sono messo in gioco; avevo esitazioni prima di accettare l’invito di Milly Carlucci perchè avevo paura di ridicolizzarmi. Invece ho scoperto la voglia di ballare e non sono imbranato: ma sentire queste parole mi fa male perchè è un’accusa falsa”. In maniera ironica, Alan Friedman ha poi lanciato una sorta di ‘guanto di sfida’ ad Alberto Matano: “Deve invitarmi a La Vita in Diretta per una chiacchierata, entro 48 ore!”.