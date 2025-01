Nata a Torino, come tante colleghe della sua età, Alba Parietti ha avuto agli esordi una brevissima esperienza come cantante, per poi dedicarsi a ciò che sapeva fare meglio: la tv. Nata da Francesco, un partigiano di Asti, poi diventato chimico, e da Grazia, pittrice e scrittrice, il suo nome deriva proprio dalla città a due passi da Torino che fu liberata nel 1945. Lei, cresciuta proprio nella splendida città sabauda, ha frequentato il liceo artistico e ha poi cominciato a lavorare nel mondo della radio, dopo una brevissima esperienza in uno studio di architettura.

Nel 1977, Alba Parietti ha esordito in uno spettacolo teatrale mentre l’anno successivo ha provato l’esperienza di Miss Italia, non arrivando però in finale. L’anno seguente, ancora, ha rappresentato l’Italia alla finale di Miss Universo. Negli anni Ottanta ha cominciato a fare esperienza in tv, inizialmente su Videogruppi, tv torinese, e su GRP Televisione, un’emittente del Piemonte. Sono arrivati poi i primi film, come quello cult “Sapore di mare”, e in seguito la Rai, con Gianni Boncompagni, che decise di farla esordire in un programma.

Alba Parietti: “A Berlusconi dissi di no”

Il vero successo di Alba Parietti è arrivato negli anni Novanta con una serie di commedie cinematografiche di enorme popolarità come “Abbronzatissimi” e “Saint Tropez – Saint Tropez”. È poi arrivata la Mediaset, con Striscia la Notizia e ancora la Rai. Qualche tempo fa, Alba Parietti ha raccontato di aver rifiutato un’offerta miliardaria arrivata da Berlusconi dopo la sua esperienza a Striscia.

Da parte del Cavaliere, sul piatto furono messi addirittura 9 miliardi di lire: “A Berlusconi dissi no per motivi ideologici, per non perdere il diritto a non votarlo. Ho fatto carriera solo con le mie forze, nessuno di questo o quello schieramento ha mai alzato il telefono per raccomandarmi” ha raccontato a Il Messaggero la conduttrice tv, che nel corso della sua carriera è stata soprannominata “la coscia lunga della sinistra“, per descrivere il suo orientamento nonché la sua bellezza.

